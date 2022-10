La estructura, ubicada en la localidad de Morbi, había estado cerrada por renovación durante seis meses y fue reabierta al público la semana pasada

La estructura en Morbi, en el occidental estado de Gujarat, se vino abajo la tarde de este domingo mientras cientos de personas lo atravesaban

Al menos 60 personas murieron tras el colapso de un puente colgante en el oeste de la India que se vino abajo mientras cientos de personas pasaban por la infraestructura abierta al público hace escasos cuatro días.

“Más de 60 personas han muerto” tras el colapso del puente colgante de Morbi, en el occidental estado de Gujarat, si bien las operaciones de rescate continúan, informó en una declaración a los medios el ministro de Vivienda y Desarrollo Rural de Gujarat, Brijesh Merja. (Redes sociales) (Redes sociales)

El puente se vino abajo la tarde de este domingo, dejando caer al río a un número todavía incierto de personas que no lograron abandonar la estructura cuando comenzó a ceder. Según el canal de televisión local Zee News, más de 400 personas estaban en el puente, una cantidad que la estructura no podría soportar. Videos difundidos en las redes sociales mostraron el puente tambalearse debido a la multitud.

Las autoridades han movilizado tropas, incluida la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), para operaciones de rescate, informó en Twitter el jefe de gobierno de Gujarat, Bhupendra Patel.

“Me dirijo a Morbi, he cancelado todos mis próximos eventos hoy. El monitoreo directo de la situación y la coordinación necesaria con el sistema se logrará al llegar al sitio en persona”, añadió.

De acuerdo con el ministro regional del Interior, Harsh Sanghavi, que no precisó el número exacto de personas afectadas, las autoridades han logrado rescatar a buena parte de las personas que se encontraban en el lugar. Hay cientos de heridos

“Estamos recibiendo todo tipo de ayuda del Centro. El NDRF y otras agencias recibieron instrucciones de llegar al lugar. La mayoría de las personas heridas por el derrumbe han sido ingresadas en el hospital”, dijo el funcionario.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, que se encontraba en el estado cuando ocurrió el accidente participando en un acto de gobierno, aseguró todo el apoyo del Gobierno para las operaciones y anunció una compensación a las familias de los muertos.

“Estoy profundamente afligido por la tragedia de Morbi. Hablé con el jefe de gobierno de Gujarat, y con otros funcionarios sobre esto. Las operaciones de socorro y rescate están en pleno apogeo y se está prestando toda la asistencia necesaria a los afectados”, dijo en un mensaje en la misma red social.

El puente colgante de Morbi es una estructura icónica de la región para el uso peatonal, con 1,25 metros de ancho y más de 200 metros de extensión. Fue construido durante el dominio británico en el siglo XIX. Había estado cerrado por renovación durante seis meses y fue reabierto al público la semana pasada.