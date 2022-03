La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, encabezó el panel Nosotras Movemos el Mundo hacia la Igualdad, junto a referentas políticas internacionales. Además, la funcionaria participó del conversatorio Intendentas que Mueven El Mundo y homenajeó a trabajadoras de la salud en el marco de la pandemia de COVID-19. Las actividades se realizaron en el CCK a la par de los distintos conversatorios, talleres y eventos musicales que se desarrollaron también en Tecnópolis y en la sede del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD). Las primeras dos jornadas convocaron a más de 10 mil personas.



Durante su intervención en la mesa Nosotras Movemos el Mundo hacia la Igualdad, la ministra sostuvo: “Nos proponemos pensar más allá de nuestras fronteras porque las desigualdades y las violencias no las tienen”, y afirmó: “Como dirigentas políticas tenemos el deseo y la responsabilidad de transformar esta realidad. De impulsar proyectos políticos alternativos que promuevan la igualdad”.



El conversatorio contó con la participación de la ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff; la ministra de Igualdad de España, Irene Montero; la presidenta del partido Opción Democrática de República Dominicana y del Consejo Internacional de Parlamentarios para la Acción Global (PGA), Minou Tavárez Mirabal; y la ministra de la Mujer y Equidad de Género de Chile, Antonia Orellana.



El espacio propuso la puesta en común de experiencias y reflexiones en torno a las estrategias necesarias para hacer frente al fortalecimiento del neoliberalismo a través de discursos sobre libertades individuales, para poder poner en pie proyectos alternativos que tengan como eje la lucha por la igualdad. Por otro lado, se debatió sobre el rol de las mujeres y LGBTI+ en espacios de representación, efectos y desafíos dentro del sistema político.



“Queremos ocupar el poder para luego redistribuirlo también. Redistribuir riqueza, tiempo y cuidados”, sostuvo Montero. Y siguió: “Significa que las políticas feministas se conviertan en una cuestión de Estado. ¿Para qué tenemos que estar? Para garantizar que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida, no puede existir un individuo sin sociedad. El objetivo es dar certidumbre y que nadie se va a encontrar solas ni solos”

En ese sentido, Orellana propuso “fortalecer nuestros mecanismos de diálogo latinoamericano internacional”. En tanto destacó que en Chile fue el movimiento feminista el que hizo temblar a los sectores conservadores y puso en alerta a la sociedad sobre lo que se ponía en juego en las elecciones. En esa línea, sostuvo que un desafío allí es «cómo desarrollar complicidades con el movimiento que tiene una tradición autónoma para que la salida sea conjunta».

Mirabal, por su parte, señaló: “Sólo la política puede cambiar la sociedad. Nuestros partidos tienen que tener una visión integradora y con vocación de poder. Comenzamos a caminar por campos minados, en eso las mujeres tenemos costumbre”.

«Sin las mujeres, las políticas sociales y populares no eran efectivas», reflexionó Rousseff. Para la expresidenta, esclavitud, colonialismo y el componente patriarcal son la raíz del estadio actual del neoliberalismo en América latina que se continúa reproduciendo. En la actualidad, eso se ve en el «inmenso desprecio que tienen las élites por el conjunto del pueblo, que también instaura una estructura desigual que, en Brasil, tiene una cara: es mujer, negra e indígena”. También destacó como desafío que sea el Estado el que asuma el rol de los cuidados y políticas inclusivas para las mujeres.

Previamente, cerca del medio día, Gómez Alcorta junto con la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, homenajearon a equipos de trabajadoras de la salud por poner el cuerpo frente a la pandemia. Fueron distinguidas representantes de equipos de diferentes ámbitos: investigación; salud sexual y reproductiva; acceso a interrupción legal y voluntaria del embarazo; atención primaria y promoción comunitaria de la salud; atención integral de travestis, trans, intersex, no binaries; gestión de la salud pública; y atención de pacientes COVID-19.

“Ustedes son las grandes heroínas. Quienes están acá y todas las trabajadoras de la salud que a lo largo y ancho de nuestra patria tuvieron una tarea fundamental en este tiempo tan complejo. Hoy podemos seguir recuperando algo del orden de nuestras vidas gracias a ustedes”, dijo Gómez Alcorta en la ceremonia, y reafirmó: “Ustedes han demostrado que en el centro de todas las cosas está la vida e hicieron muchísimo para cuidar las vidas de todas, todes y todos. Por eso, además de este sencillo reconocimiento quiero agradecerles en lo personal como mujer y como funcionaria”.

A su turno, Vizzotti afirmó: “Hicimos esto con mucho amor, con muchas ganas de reconocer y poner en valor el trabajo de las mujeres en una situación inédita a nivel mundial que interpeló a toda la humanidad”, y resaltó el trabajo horizontal y colaborativo realizado entre todos los ministerios, las provincias, los municipios y el territorio para dar respuesta a la pandemia. “Sin cada uno de esos eslabones no se hubieran logrado los objetivos. Somos un equipo amplio y multidisciplinario, que estamos convencidos del trabajo en conjunto en cada rincón de país y en cada una de las áreas de salud”, concluyó.

Por la tarde, la ministra participó del conversatorio Intendentas que Mueven el Mundo: diálogos sobre el poder y la igualdad en los gobiernos locales, que se realizó en la Sala Argentina del CCK. Allí, jefas comunales debatieron acerca de lo que significa estar al frente de cargos de decisión, y sobre qué entienden del ejercicio del poder. También se compartieron experiencias y reflexiones para seguir abriendo camino frente a la desigualdad y las violencias en todas sus manifestaciones. Estuvieron las intendentas Stella Clérici (Cañada de Gómez), María Florencia Destéfanis (Santa Rosa, Mendoza); Karina Menéndez (Merlo); y María Celia Gianini (Carlos Tejedor).

Luego, junto con Minou Tavárez Mirabal y otras funcionarias del MMGyD, Gómez Alcorta recorrió las instalaciones del CCK y dialogó con las autoras y expositoras de la Feria Editorial. También participó de la Instalación Sonora Los setenta de Evita en la Sala Eva. Por último, visitaron la muestra conformada por las obras ganadoras del Premio Adquisición de Artes Visuales 8M 2022, en La Gran Lámpara, ubicada en el sexto piso del centro cultural. Acompañaron la jefa de Gabinete del ministerio, Lara González Carvajal; la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, María Cristina Perceval; y la directora Nacional de Articulación de Políticas Integrales de Igualdad, Graciela Santos.

En la sede de Cochabamba 54 del MMGyD se inauguró una muestra en memoria de Araceli Fulles; un conversatorio con rectoras de universidades de todo el país y una ronda acerca de vejeces. A su vez, el día cerró en el CCK con la presentación del show Cuando la marea suena, a cargo de Lula Bertoldi y Brenda Martín, de Eruca Sativa; y recitales de Sofía Viola y Loli Molina en Tecnópolis, que culminaron una jornada que contó con más de 50 actividades en las distintas sedes.

La agenda continuará durante todo el fin de semana con actividades gratuitas que incluyen más conversatorios, recitales, rondas, muestras, intervenciones artísticas, ferias, proyecciones, entre muchas otras propuestas presenciales y virtuales que podrán seguirse vía streaming.