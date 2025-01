River es el equipo que mejor se reforzó y quiere seguir sumando jerarquía al plantel.

River está armando un super-equipo de cara a la próxima temporada y en las últimas horas se conoció el interés por Gonzalo Montiel, defensor que nació en el club y que estaría dispuesto a pegar la vuelta.

El campeón del mundo, de 28 años, es jugador del Sevilla en donde alterna entre titular y suplente. El club español no lo tiene entre sus prioridades, pero no será flexible a la hora de negociarlo

Según informó La Página Millonaria, River ya hizo una oferta de 2.5 millones de dólares para quedarse con Cachete, algo que el club español rechazó. Según se pudo saber, no lo dejarán ir por menos de 5 millones de euros. Como si esto fuera poco, el Valencia apareció como competidor del Millonario y también preguntó condiciones para quedarse con el defensor.

De esta manera, para que Marcelo Gallardo lo tenga el plantel lo antes posible, River tendrá que subir los montos de la operación. Lo positivo, es que Sevilla podría llegar a aceptar un plan de pagos escalonado.

¿Qué piensa Gonzalo Montiel?



Después de consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022, Gonzalo Montiel no pudo hacer pie en ningún equipo. El jugador tuvo una temporada en el Notthingham Forest de la Premier League, sin mayores resultados, y el año pasado llegó al Sevilla, pero no logró ganarse la titularidad.

Es por eso que en busca de minutos, el jugador no ve con malos ojos regresar al país para jugar en River, bajo la tutela de Marcelo Gallardo, el DT que lo hizo debutar y que lo conoce a la perfección.

El lateral derecho necesita seguir en la consideración de Lionel Scaloni para la Selección argentina y es por eso que River sería una gran opción. Jugar la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes será un gran desafío.

Lucas Martínez Quarta se suma a la pretemporada de River.



Lucas Martínez Quarta se sumará a la pretemporada de River en San Martín de Los Andes. El Chino ya se hizo la revisión médica y se espera que en las próximas horas firme el contrato hasta diciembre de 2028.

El defensor central demostró todo su amor por River: dejó de lado ofertas millonarias y volvió para ser dirigido por el Muñeco, su padre futbolístico. Desde el club desembolsaron aproximadamente 7 millones de euros para repatriar al hombre que fue dos veces campeón de América con la Selección argentina.

Martínez Quarta se sumará a la pretemporada de River en San Martín de los Andes. (River Twitter Oficial).

El plantel dirigido por Gallardo ya se encuentra en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, haciendo la pretemporada antes de un año que tendrá muchísima exigencia: además de la Copa Argentina y el torneo local, River deberá afrontar la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes.

Martínez Quarta viajará este lunes hacia el sur y se espera que el martes ya pueda entrenar a la par del resto de sus compañeros. Será su segundo ciclo en el club de sus amores.

