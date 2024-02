El cantante cordobés se volvió un éxito gracias a sus hits movidos y en este caso, sorprendió con un récord a nivel mundial que generó orgullo nacional.Daiana Bertuzzi

Luck Ra es un cantante, trapero y streamer argentino de 23 años, que comenzó su carrera musical en 2017 y rápidamente ganó reconocimiento nacional. De todas maneras, su despegue internacional y su pico más alto ocurrió en 2023 tras el lanzamiento de “La Morocha”, unas de las canciones más escuchadas de este verano.

“La Morocha” es su más grande hit, teniendo en cuenta que salió en julio de 2023 y posee más de 199 millones de visualizaciones y se encuentra en el TOP 6 musical de YouTube, y más de 117 millones de reproducciones en Spotify. Además, tiene más de 9.1 millones de oyentes mensuales en su canal.

El éxito de Luck Ra y BM con «La Morocha».

El 2 de febrero lanzó su primer álbum de estudio, Que nos falte todo, con 11 canciones, entre ellas, “La Morocha”, colaboraciones con Abel Pintos, Khea, Ke Personajes y La K’onga, La T y la M, Rusherking, La Bersuit Vergarabat, Eugenia Quevedo, y The La Plata.

Que nos falte todo, el nuevo álbum de Luck Ra Foto: Instagram

Con este álbum, Luck Ra representó a la Argentina a nivel mundial dentro de la industria musical y generó orgullo nacional. Teniendo en cuenta que dentro Spotify se posicionó en el TOP 1 de Álbum Debut Global. Él compartió la noticia en sus historias de Instagram y escribió: “Cuarteto”.

El éxito a nivel global de Que nos falte todo de Luck Ra. Foto: Instagram

Luego, le dedicó un posteo al éxito de su álbum con una foto suya con una botella de fernet gigante y escribió: “Que nos falte todo es el álbum debut más escuchado del mundo. Córdoba hermosa y cuarteto”. Teniendo en cuenta que él siempre se mostró con ganas de volver a posicionar el género dentro de la música actual.

Así festejó Luck Ra el éxito de su nuevo álbum Foto: Instagram

QUIÉNES SON LOS OTROS ARTISTAS DENTRO DEL TOP ALBUMS DEBUT GLOBAL

Detrás del cantante argentino Luck Ra y su álbum, Que nos falte todo, se encuentran otros nueve artistas y bandas: (G)I-DLE con 2, The Last Dinner Party con Prelude to Ecstasy, Scrim con Lonely Boy, Arjan Dhillon con Chobar, Zkr con Mode Opératoire, Safraoui con Akela, S. Pri Noir con La cour des Miracles, Gian Rooks con How Have you been?, y Jazzy con Constellations.

Además de Luck Ra, quiénes son los otros artistas dentro del Top Albums Debut Global Foto: Instagram