La diputada nacional será la cabeza de la lista a legisladores. Estrategias, miedos, traiciones y el rol del kirchnerismo, Rodríguez Larreta y La Libertad Avanza, que va con Manuel Adorni



El candidato es el PROyecto. Cualquier similitud con la narrativa K de 2015 no es una mera coincidencia. En aquel momento, como ahora, el oficialismo elige el sello simbólico por encima de los nombres personales para una campaña que, en la ciudad de Buenos Aires, será breve: el próximo 18 de mayo, los porteños irán a las urnas para votar legisladores, y ratificar o rechazar el rumbo de la gestión de Jorge Macri. .

Pero la versión 2025 de ese eslogan kirchnerista tiene una ligera diferencia: ahora, el candidato es «El Equipo» y el mensaje unificado que salió de las oficinas del partido presidido por Mauricio Macri fue claro: el enemigo es el kirchnerismo, y tanto Horacio Rodríguez Larreta como la poderosa Karina Milei, que definió la estrategia local de La Libertad Avanza, son funcionales a ese enemigo.

En la sede de la calle Balcarce esperaron al movimiento de los hermanos Milei. Definido el vocero presidencial, Manuel Adorni, como representante libertario para los comicios porteños, la mesa chica del PRO adelantó la definición de las listas y este viernes, a pesar de que la justicia electoral dispuso como plazo las 24 horas del sábado, anunciará vía redes sociales, al menos, a los primeros cinco candidatos, que comenzarán a desfilar por la sede para firmar las actas.

Las negociaciones, sobre todo ayer, jueves, fueron, son, frenéticas. En este contexto, la cúpula del PRO definió que la cabeza de la lista sea la actual diputada nacional, Silvia Lospennato. Mauricio Macri se comunicó con ella para ofrecerle la postulación. Lospennato es una de las dirigentes del PRO que tiene más vínculo con el gobierno nacional y trabajó con los libertarios para relanzar el proyecto de ficha limpia en la Cámara Baja, pero también firmó un documento crítico de la gestión nacional realizado por la Fundación Pensar.

Uno de los nombres que el PRO analizó poner juego en juego hasta último momento fue el de María Eugenia Vidal. A la diputada nacional, ex vicejefa de Gobierno porteño, y ex gobernadora bonaerense, a cargo de la estrategia de campaña, no le seducía la propuesta y, a pesar de la insistencia del ex presidente, desistió de competir.

“No voy a negar que mi nombre fue evaluado”, reconoció ayer en declaraciones radiales, pero remarcó: “No se trata de convencerme, el candidato es el PRO, un equipo que viene transformado la ciudad hace 17 años y necesita aumentar sus legisladores, porque solo tiene siete. El candidato es el equipo”.

Para completar la nómina, en la misma lista de “candidateables” está Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño, reconocido por la gestión de la pandemia del COVID19 y con un perfil de moderado, alejado de las grietas. En la última semana, el funcionario levantó su perfil, no descartó aceptar cambiar de rol y hasta se animó a criticar a Rodríguez Larreta, que lo nombró ministro cuando era jefe de Gobierno, en 2019, por la frase “en la ciudad hay olor a pis”.

A estos tres se suma el nombre de Waldo Wolff, que dejó el área de Seguridad del gobierno porteño en medio de la disputa con Patricia Bullrich por la responsabilidad de los presos alojados en las comisarías de CABA, tras varios episodios de fugas en dependencias de la Policía de la Ciudad. Hernán Lombardi y Laura Alonso también podrían tener un lugar.

“Habrá gente de experiencia, de trayectoria, pero también voces nuevas”, remarcó un importante dirigente del PRO a Infobae. “Somos el único frente que ya le puso, y le puede, poner un freno al kirchnerismo y a los extremistas”, añadió, en relación a La Libertad Avanza.

La relación entre el PRO y los libertarios es particular, y extraña. Milei asegura cada vez que puede que admira a Mauricio Macri y que quiere una alianza total con el PRO, que este año acompañó de manera casi orgánica todos los proyectos del Ejecutivo en el Congreso. Hay conversaciones avanzadas en la provincia de Buenos Aires y en, al menos, otros seis distritos. Pero no en CABA. El Presidente, en sintonía con en pensamiento de su hermana, responsabiliza a Jorge Macri por desdoblar los comicios. “Las cosas que hace no me ayudan a negociar de dentro del triángulo de hierro”, sostuvo a El Observador.

El jefe de Gobierno, Vidal y la mesa chica del PRO apuntan hacia Karina Milei como la responsable de obturar cualquier acuerdo. “Confundió su enemigo en la ciudad, no es el PRO, es el kircherismo”, afirmó la ex gobernadora. “El PRO quiere ir junto con LLA, lo propuso en muchas oportunidades y lo estamos proponiendo en la provincia de Buenos Aires. En CABA ir divididos, y no juntos, es hacerle juego al kirchnerismo”, agregó a radio Mitre.

En el comando de campaña del PRO ven un escenario de tercios, y no descartan una derrota con la fuerza encabezada por Leandro Santoro. “Entre nosotros, los libertarios y el kirchnerismo hay una diferencia de 4 o 5 puntos; puede ser para cualquiera y entran en juego otros factores”, detalló otro dirigente del PRO con experiencia en CABA.

Entre esos detalles se encuentra Larreta: en el PRO lo consideran casi como un “traidor”, porque su candidatura en solitario ayuda a dividir el electorado histórico del macrismo. En el mismo sentido opera la figura de Ramiro Marra, uno de los incondicionales de Milei de la primera hora que, enfrentado con Karina, también optó por una candidatura en solitario a través de un sello histórico, la UCeDe.

El escenario, así dadas las cosas, está más abierto que nunca. Y el riesgo para el PRO de hacer una mala elección, perder, en su casa matriz encendió todas las alarmas. Por historia, por futuro, pero sobre todo por presente, porque Jorge Macri necesita engrosar el bloque de legisladores para defender sus iniciativas en la Legislatura en el segundo tramo de su mandato.