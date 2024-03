El director técnico de la selección argentina analizó la victoria por 3 a 1 en el cierre de la gira por Estados Unidos

La selección argentina, pese a algunas bajas de peso y al cambio de contrincantes, buscó sacarle el máximo rédito a esta gira amistosa en Estados Unidos. Luego del triunfo por 3 a 1 ante Costa Rica, Lionel Scaloni brindó un balance de lo acontecido durante esta ventana de marzo y se animó a anticipar dos nombres dentro de la lista de convocados para disputar la Copa América, el gran objetivo de la Albiceleste en este 2024.

“Estamos satisfechos de la gira, contentos de cómo se dieron los partidos. Se vio que no eran rivales fáciles y que todos ponen las cosas difíciles. El segundo partido nos ha servido de mucho, vi un equipo muy maduro. Nos encontramos con el partido abajo y el equipo en el segundo tiempo ha hecho unos 20/25 minutos muy buenos. Contentos con eso. Nos vamos a encontrar con partidos como este, y nos sirve”, comenzó su análisis el entrenador campeón del mundo en Qatar 2022.

El oriundo de Pujato también puntualizó en dos de los debutantes (el arquero Walter Benítez y el mediocampista Valentín Carboni) y en la primera titularidad para el atacante Alejandro Garnacho: “Walter contento, ha hecho un buen partido dentro de la dificultad que tenía, porque el partido no estaba fácil, ha hecho un buen partido. Lo mismo que Garnacho, Carboni, que son chicos que nos pueden aportar y se verá si en un futuro si seguirán estando con nosotros o no. No es fácil jugar con esta camiseta y estos rivales que te la ponen difícil”.

Pese a que no le gusta filtrar demasiada información, Scaloni en esta oportunidad se animó a anticipar a dos de los integrantes de la nómina para disputar la próxima Copa América: “(Walter Benítez) Está en la lista, es una posibilidad. En el mundo del fútbol nunca se sabe. Hoy está acá y tendrá su chance grande, es evidente que ha venido con nosotros. Garantizar a ninguno, solo al que no vino (Lionel Messi). El resto pico y pala. Bueno, a Fide también lo vamos a meter. Lo tiene garantizado”. Ángel Di María, además de marcar un auténtico golazo de tiro libre, ante la ausencia de la Pulga fue el encargado de portar el brazalete de capitán. La Albiceleste será la cabeza de serie del Grupo A, donde enfrentará a Perú, Chile y Canadá.

“Los primeros 15 ó 20 minutos estábamos bien, tuvimos chances. Pero creo que el partido estuvo por el lado derecho, con Ángel (María) bien abierto y Nahuel (Molina) doblando y con Lo Celso entre líneas. Lo que pasa es que en el primer tiempo queríamos entrar por dentro y ellos hacían persecuciones y tenían tres centrales. No entendimos bien el partido. En el segundo tiempo corregimos, vimos que el partido estaba por afuera con las dobladas de Molina, con el 1 contra 1 de Garnacho y con las llegadas de los interiores. Se dio bien y ellos lo han entendido muy fácil”, explicó tras el triunfo con goles de Ángel Di María, Alexis MacAllister y Lautaro Martínez (Manfred Ugalde había abierto el marcador para los Ticos). Y luego, añadió: “A Costa Rica vimos cómo jugaban, fue tal cual como lo preparamos, pero en el fútbol uno más uno no es dos, pasan cosas y hay que corregirlas. Es un buen equipo, tiene su validez y va a competir. Como digo siempre, no hay rival fácil”.

Para cerrar, ponderó la gran cantidad de variantes que posee para conformar la mitad de la cancha: “El equipo siempre tuvo volantes de buen pie. En esta no vino Exequiel (Palacios), está Guido (Rodríguez) afuera. Siempre tuvimos jugadores de buen pie, abundan. Thiago (Almada) está con la Sub 23, que podría jugar ahí. Hay muchos jugadores, son posiciones donde estamos bien cubiertos. Si alguno baja el rendimiento está otro para jugar. Nadie puede relajarse”. Lionel Scaloni también cuenta en esa zona del campo con nombres como los de Giovani Lo Celso, Alexis MacAllister, Enzo Fernández, Leandro Paredes o Rodrigo De Paul, entre otros.

Tras el pitazo final del partido, en la zona mixta del United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles se produjo un especial reencuentro. Claudio Vivas, actual director deportivo de selecciones nacionales de Costa Rica, se fundió en un entrañable abrazo con Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, a quien conoce desde sus inicios futbolísticos en Newell’s. Luego también coincidieron en las juveniles y la Mayor de la Albiceleste.

“Este es un grande, este me hizo jugar a mí desde chiquito en Newell’s. Es mi padre futbolístico y de mi hermano, lo aprecio un montón”, soltó sin rodeos el oriundo de Pujato luego de interrumpir la entrevista para poder saludar a uno de sus mentores en este deporte.

Durante su presencia, los periodistas costarricenses aprovecharon para consultarle al DT campeón del mundo en Qatar 2022 su opinión sobre Vivas al frente de Costa Rica, selección que busca dar un salto de calidad con el desembarco de Gustavo Alfaro como entrenador para poder pelearle mano a mano a México y Estados Unidos, las dos principales potencias de Concacaf. “Ya lo vieron. Compiten y les va a dar alegrías. Lo quiero y aprecio mucho. Su carrera lo avala. No tengo muchas más palabras”, esbozó.

“Sabe de fútbol 10 veces más que yo, no tengas dudas de eso. No tengas ningún tipo de duda, haceme caso”, concluyó Scaloni. Los Ticos también dirán presente en la Copa América 2024. El sorteo los ubicó dentro del Grupo D, donde se medirán ante Brasil, Colombia y Paraguay.