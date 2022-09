Este jueves 15 de septiembre se estará presentando en las instalaciones del Polideportivo “Finito” Gehrmann la Liga Infantil de Fútbol, impulsada a través de la Dirección General de Deportes de la Municipalidad, de la que participarán 34 equipos de fútbol 11 correspondientes a 15 barrios de la ciudad, con el objetivo de ganar la Copa “Posadas Siempre Linda”.

Desde la organización se ha anticipado que el escenario definido para el certamen será el Parque de la Ciudad, donde las instalaciones permitirán que las categorías sub 8, sub 10 y sub 12 realicen su máximo despliegue los días sábados y domingos hasta finalizar la competencia en diciembre de este año.

Consultado por la importancia de este evento, el director técnico y formador de fútbol infantil Ramón “Cepi” Núñez Silveira contó que desde la organización buscan “darle la oportunidad a muchos chicos de competir en un torneo, de representar a sus barrios y vivir esta experiencia”. Además, el instructor destacó la elección del Parque de la Ciudad ya que “poder concentrar los partidos en un sólo lugar les dará a los niños un lugar de referencia, un punto estratégico donde jugar y compartir”.

En ese sentido, Núñez Silveira celebra que “exista un nuevo espacio de contención para aquellos niños que no pueden acceder a un club, pagar una cuota o la entrada a una cancha”. Según él, se trata de un déficit que estaba teniendo el fútbol en la ciudad y que ahora tendrá este nuevo marco de contemplación, con toda la responsabilidad que eso implica: “en las reuniones que hemos tenido con los delegados hablamos mucho del rol que tenemos como formadores, que con las actividades del día a día pasan a ser importantes referentes para ellos”.

Sobre las sensaciones previas, ‘Cepi’ Núñez Silveira manifestó que “hay esperanza en este torneo” y que lo primordial es “cumplirle el sueño, que de otra forma no tendrían posibilidad de participar”.

La presentación se realizará a las 18:00 hs, que iniciará con el sorteo para poder establecer el fixture. Posteriormente, a partir de las 19:00 hs comenzará el acto de lanzamiento y los pequeños protagonistas harán un desfile sobre el cierre, con el objetivo de empezar a palpitar la competencia. Cabe mencionar que también se presentará un concurso de dibujo para que los niños creen la mascota oficial del campeonato.