El ex delantero sorprendió con una de sus clásicas transmisiones junto a La Pulga, Alejandro Gómez, Leandro Paredes y Rodrigo de Paul y fue furor con más de 240 mil espectadores en simultáneo

Cada vez falta menos para que los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 den su patada inicial. Las ocho selecciones restantes en el certamen ultiman detalles para llegar de la mejor manera al trascendental encuentro y representar a su nación de manera óptima. Más allá del nerviosismo lógico y la presión que maneja cada uno de los futbolistas, los planteles buscan distenderse antes de una nueva cita en la Copa del Mundo y la selección argentina decidió una manera especial para divertirse: aparecieron en el stream de Sergio Agüero.

Lionel Messi fue el primero en aparecer en cámara y conversar un rato con el Kun. A los pocos minutos, se sumó Alejandro Gómez con su nuevo corte de pelo y desafió al ex jugador del Manchester City a que adivine a quién le había copiado el look. “Tenés una pinta de Robben, pero no. Pero no tenía barba”, intentó Sergio. El Papu le negó y lo ayudó con una pista: “Jugó en el Real Madrid y en la MLS. No lo saca”. Luego de varias pruebas, resultó ser David Beckham la inspiración del estilo del futbolista del Sevilla que se comparó con una foto de cuando el inglés jugaba en la MLS.

El tema de conversación siguió durante un rato hasta que dos protagonistas más se sumaron a la transmisión. En un principio, Leandro Paredes se asomó para saludar al Kun y le dio la entrada a otro integrante del plantel. “Ahí viene con el ascensor”, comentó el volante de la Juventus mientras desde abajo del plano comenzó a asomarse lentamente Rodrigo De Paul y dejó su opinión sobre el corte que intentó hacer Gómez. “Para mí le quedó mal. Él se quiso cortar como Beckham y terminó como mi tía. Significa que quedó mal”, explicó entre risas.

Agüero consultó en qué habitación estaban y Messi contestó. “En nuestra pieza estamos”, respondió la Pulga y sacó una sonrisa en el rostro de Sergio. “En nuestra… pero nunca me invitaste a dormir. Mentira, me dijiste. Pasa que yo estaba acá, estaba Benja”, reveló el Kun. Vale recordar que Lionel es el único sin compañero de cuarto y ahora quedó claro el causante de la llamativa decisión: todavía le guarda el lugar a quien fue su colega de concentración durante muchos años en la selección argentina.

Messi apuró a Sergio ya que tenían un compromiso al cual acudir. “Tres contra tres. Lea, Rodri y yo. Nos quieren ganar todos viste y nos vinieron a desafiar. Del torneo no se habla”, explicó el rosarino en referencia al certamen que se organizó dentro de la concentración a mediados de noviembre y del cual nunca se conoció al campeón. “Se suspendió por lluvia”, bromeó De Paul que conformó equipo junto Lionel y Paredes pero claramente no lograron llegar muy lejos.

Para cerrar, Agüero le dedicó unas palabras a sus ex compañeros del combinado nacional de cara al partido con Países Bajos: “Suerte, lo mejor para el viernes. Pase lo que pase la verdad que para mí ustedes son unos fenómenos como persona y la verdad que siempre la victoria de ustedes también la siento propia. Me da orgullo que vistan esta camiseta y también sufro bastante. Disfruto mucho verlos jugar y que estén tan unidos que es lo que más me gusta. Me pone muy feliz porque siento que estoy ahí, pero no estoy”.

Messi tomó la palabra y también dejó un emotivo mensaje para cerrar la transmisión. “Te queremos mucho y te extrañamos a vos, a Gio. Siempre están presentes, mandale un saludo ahí a toda la gente y muchas gracias”, cerró Lionel que aprovechó para recordar a Lo Celso, que fue baja de la última lista para el Mundial Qatar 2022 por una lesión.