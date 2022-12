La cita que se celebró en Medio Oriente contó con momentos inolvidables que quedaron guardados en icónicas fotos

19 de Diciembre de 2022 ¿Se fue o no se fue? El gol de Japón que decretó la eliminación de España El brutal golpe entre los iraníes Alireza Beiranvand y Majid Hosseini en el partido ante inglaterra Los fotógrafos, más atentos a la suplencia de Cristiano Ronaldo en Portugal que al partido Jude Bellingham no puede creer una decisión de árbitro brasileño Wilton Sampaio El color de los aficionados de Senegal El Topo Gigio de Messi a Van Gaal Miss Croacia, una de las mujeres que más llamó la atención entre la comunidad árabe La última imagen de Luis Suárez en una Copa del Mundo Así quedó el tobillo de Neymar después del debut de Brasil contra Serbia El festejo argentino de cara a los jugadores neerlandeses después de los penales en los cuartos de final El baile de Tité con los jugadores de Brasil El defensor árabe Yasser Al-Shahrani chocó con el arquero Mohammed Al-Owais y se perdió el resto del Mundial Walid Regragui, entrenador de Marruecos, festeja la clasificación a semifinales tras eliminar a Portugal La alegría del futbolista marroquí Sofiane Boufal con su madre tras conseguir el pase a semifinales Un saltó al campo de juego en el partido entre Uruguay y Portugal con la bandera LGBT+ y con un reclamó por la invasión de Rusia a Ucrania Los futbolistas ingleses arrodillados en protesta contra la discriminación racial, mientras los senegaleses aguardan de pie La originalidad de los fanáticos japoneses La protesta de los futbolistas alemanes contra Qatar por no poder utilizar el brazalete del colectivo LGBT+ El gato que irrumpió en la conferencia de previa de Brasil, antes de la eliminación del conjunto de Tite El fin de una era para Croacia, que se quedó con el tercer puesto del Mundial Los croatas atrapados en la red de La Araña Neymar siendo consolado por el hijo del croata Ivan Perisic tras la eliminación de Brasil Lionel Messi con la tan ansiada Copa del Mundo