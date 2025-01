Una llamativa alianza de dirigentes peronistas podrían sorprender al kirchnerismo en territorio bonaerense. Qué hay detrás de los idas y vueltas entre Macri y la Casa Rosada. Los planes de Karina Milei.

“El que no se adapta muere”. El darwinismo con el que Javier Milei arrancó el año terminará por blanquear el ecosistema político que implosionó con el triunfo de La Libertad Avanza: qué especie desaparecerá en el juego del León.

Mauricio Macri es el actor principal del pelotón en el corredor de la muerte de 2025. El Presidente llamó dos veces a un acuerdo electoral con el PRO, pero hasta la ceguera de los amarillos más seducidos por los libertarios les permite entrever una posible traición. “Javier es muy astuto, muy político. Siempre le va a tender una mano al Calabrés, pero nosotros vamos a defender nuestra identidad. No somos gorilas”, dice un bonaerense de LLA que sabe: “Dos líderes jamás es posible”.

Una cosa es ganarle al kirchnerismo otra, desaparecerlo. La LLA avanza en un jardín de senderos que se bifurcan: propósito y objetivo. “El macrismo se perdió en la pelea con Cristina Kirchner. Su propósito terminó siendo meter presos a los kirchneristas y se quedó en eso”, critica un libertario. La factura es que el gobierno de Cambiemos sometió el propósito al objetivo.

El “querido Javier” de Macri abrió una larga negociación paritaria entre el PRO y La Libertad Avanza. La novedad es que el macrismo quiere atar la derogación de las PASO al acuerdo electoral. “Si no hay listas en común, no vamos a enterrar las PASO”, se juran en el bloque de diputados que conduce Cristian Ritondo. Macri propuso una mesa negociadora, pero en el triángulo de hierro -Los Milei y Santiago Caputo- lo miran de pie, sin intención de sentarse hasta mayo. También entra en la negociación la fecha de las elecciones locales en CABA que Jorge Macri fijó para el 6 de julio.

¿Jugada ensayada? Entre el primer y el segundo guiño público de Milei a Macri, se instalaron in crescendo escándalos, denuncias y operaciones cruzadas que terminaron esta semana remontándose a la AFIP de Macri. Si no empezaron en la cuenta de X atribuida a “Santi” Caputo, sí fueron fogoneadas desde @MileiEmperador. “No sabemos si las denuncias vinieron del Gobierno para devaluar al PRO o de Cumelén para desanimar a los que quieren pasarse a La Libertad Avanza, pero a nosotros nos vino bien porque apura la negociación”, especulaba un diputado violeta amarela el jueves por la tarde.

A la noche, el escenario se volvió a tensar con el desafío de Jorge Macri: “Guarda que se viene Mauricio candidato”. Pareció ser un aviso a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, donde ahora el expresidente amaga con enfrentarla en las urnas, pero en la Casa Rosada cayó pesado. En esta paritaria electoral, todos sonríen; nadie quiere ser el villano de un acuerdo del que pocos confían.

El macrismo cree que el oficialismo estirará la negociación hasta último momento y teme una trampa. “Para el Gobierno sería una victoria pírrica. Nos da un cuchillazo en el corazón, pero se lleva tres tiros en el estómago. En algún momento, muere”, dicen en PRO. El tuit con la contrapropuesta de Macri parecía una rendición, que el primo luego desandó: “Esta ciudad no es un botín de guerra político,es la gente que la habita, y eso nosotros lo vamos a defender”.

“La verdad es que no hay liderazgo para ir solos a las elecciones”, confía un exministro de Cambiemos. O Macri no quiere o sabe que lo van a dejar solo a la hora del postre. El principal problema público es CABA. La hidrovía siempre es una roca en el zapato. La hermana de hierro, Karina Milei, ya avisó que va por la Ciudad en 2027. “Jorge sabe que su primo puede ser muy malo”, alertan sobre las diferencias en la estrategia para con los libertarios. El jefe de Gobierno porteño es el más reticente a un acuerdo porque sufre el embate de la karinista Pilar Ramírez en la Legislatura porteña.

Karina Milei desembarca el martes en Mar del Plata con Martín Menem y Sebastián Pareja. Según la última encuesta de Jorge Giacobbe, tiene 30% de imagen positiva; 20,6%, regular; 43,5%, negativa y 5,9%, no sabe, no contesta. La hermana de hierro ya avisó también que será candidata si Milei quiere. Más allá de los números de las encuestas, tendrá en vivo su Bristol test, como Daniel Scioli que arrancó el año en La Feliz. “Daniel se hospedó en el Hermitage, saludó a Moria muy cordialmente que estaba con Pato Galmarini. Malena debería saber que había gente en la playa”, retrucan por el tuit con el que la esposa de Sergio Massa llamó “mentiroso” al secretario de Turismo. “Tendrían que ir al psicólogo porque no lo sueltan a Daniel”, ironizan.

El lunes, Scioli cumple 68 años y no pierde las mañas. Sopa en verano es el abnegado gusto que logró imponer en su estadía en Mar del Plata entre sus colaboradores. Parece que no, pero está de moda. La “banda de la sopa” la integran peronistas como Fernando Gray (Esteban Echeverría), Julio Zamora (Tigre), “Juanchi” Zabaleta (Hurlingham) que piden por la renovación del PJ y ganaron el nombre por una campaña contra Cristina y Máximo Kirchner que titularon: “Otra vez sopa”.

Los “zabale” son la apuesta del gobierno de Milei para restarles votos al kircherismo y a Axel Kicillof en la provincia. El Gobernador espera la derogación de las PASO en el Congreso para fijar el cronograma. En la ruta 2, la agrupación Peronismo Bonaerense de Baldomero “Cacho” Álvarez colgó pasacalles con la leyenda emancipadora de “Axel-Ferraresi”, por el intendente de Avenalleda que promueve la ruptura con los Kirchner.

Si la sopa es la comida del verano, el tema de 2025 es “la traición”. Es la que repelen Cristina y Macri. También Scioli que en encuentros reservados con un sindicalista de peso y con otros dirigentes contó con lujo de detalles “la cena de la traición de Alberto Fernández”, antes del cierre de listas para la presidencial de 2023.

Scioli viajará el 22 a Madrid con empresarios y referentes provinciales del turismo para participar de la FITUR en Madrid para promocionar a la Argentina como destino turístico internacional. El tipo de cambio es la principal traba para el éxito de la campaña. Es el dedo en la llaga que quiere meter Kicillof en la Costa con encuentros con el sector. Es el dilema para el futuro del plan económico de Milei. El Presidente busca empezar a destrabarlo con la asunción de Donald Trump y después con su desembarco en Davos. Con la macro domada, el cambiario es el frente que Macri entiende como el condicionante para que Milei dude de romper con el PRO. Es lo único que podría evitar la traición en la última cena. Una negociación agónica y con tiempos que podrían sorprender. Cuando todos esperan los obvios tres pasos, hay que saberlo. Todo podría terminar antes: Santiago Caputo jamás pide postre.