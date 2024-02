La selección argentina sub 23 derrotó 1-0 a Brasil con gol de Luciano Gondou y se clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024. Con este resultado, la Verdeamarela quedó afuera de la cita olímpica.El encuentro, válido por la cuarta jornada de la fase final del Preolímpico que se disputa en Venezuela, se llevó a cabo en el estadioNacional Brígido Iriarte. Dirigió el chileno Cristián Garay.

En un primer tiempo parejo, en el que Argentina dispuso del dominio e iniciativa, se fueron al descanso sin goles. No hubo demasiadas llegadas en los arcos, pero sí aproximaciones. La más clara estuvo con un tiro libre de Thiago Almada que se estrelló en el poste, cuando recién había transcurrido un cuarto de hora. Instantes después, Alexsander preocupó a Leandro Brey con un derechazo cruzado desde media distancia que se fue afuera. La Albiceleste buscó sin claridad y la Verdeamarela se plantó bien atrás intentando buscar de contragolpe, plan que le salió a medias ya que generó poco y nada en la ofensiva.Tiro libre al palo de Thiago Almada (Argentina-Brasil Sub 23)

La tónica del segundo tiempo no se modificó. Argentina fue a buscarlo y Brasil especuló con un empate que no le aseguraba la clasificación. Sin embargo, los dirigidos por Ramón Menezes tuvieron su momento: primero Gabriel Pec lo tuvo mano a mano y perdió con Leandro Brey; luego Arthur Chaves cabeceó desviado a la salida de ese mismo córner; y al minuto el arquero argentino se lució otra vez ante John Kennedy, el verdugo que tuvo Boca en la final de la Libertadores ante Fluminense.El presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, el DT de la selección argentina Sub 23, Javier Mascherano, y el responsable de selecciones juveniles y presidente de Excursionistas, Javier Méndez Cartier, en la celebración del pase a los JJOO, tras el triunfo sobre la hora ante Brasil

Las buenas intenciones de los chicos albicelestes no eran premiadas en el área rival. Un cabezazo de Nicolás Valentini se fue a pocos metros del palo izquierdo y luego Cristian Medina lo tuvo solo, también de cabeza, pero no logró direccionar su envío tras el centro perfecto de Joaquín García. Fueron dos avisos de lo que acontecería un rato después.Atajadas de Leandro Brey contra Brasil (Argentina Sub 23)

El minuto 77 fue el soñado por Luciano Gondou, quien venía de ser suplente y terminó como máximo artillero del equipo de Mascherano. Luego de un centro milimétrico de Valentín Barco, el rubio centrodelantero surgido en Sarmiento de Junín (hoy en Argentinos Juniors) cabeceó para dejar sin chances al guardameta Mycael.

Brasil se volcó al ataque, aunque no pudo inquietar en los instantes finales. Bruno Gomes, con un derechazo desde media distancia, hizo revolcar a un seguro Brey. Y, ya sobre el final, Argentina dispuso de tres chances claras para ampliar el tanteador. Primero Thiago Almada con un tiro libre que se dirigía al ángulo y fue descolgado por Mycael. Más tarde fue Pablo Solari el que sacó un derechazo fulminante tras un contragolpe orquestado por Echeverry (que estaba solo para empujarla) y Almada. Y por último Barco, que en lugar de aguantar la pelota en un córner, se perfiló con la zurda y disparó para reventar el travesaño.

No hubo tiempo para más: los chicos argentinos celebraron el triunfo en el superclásico sudamericano, sellaron su boleto para los Juegos Olímpicos y se dieron el gusto de eliminar de la cita olímpica a su rival de turno. Además, los muchachos dirigidos por Mascherano se consagrarán campeones si Venezuela le gana a Paraguay en último turno (arrancará a las 20:30) o si empatan por menos de dos goles.

Formaciones

Argentina: Leandro Brey; Gonzalo Luján, Marcos Di Cesare, Nicolás Valentini, Valentín Barco; Juan Sebastián Sforza, Ezequiel Fernández, Cristian Medina; Thiago Almada, Santiago Castro y Luciano Gondou. DT: Javier Mascherano.

Brasil: Mycael; Guilherme Biro, Lucas Fasson, Khellven; Alexsander, Andrey Santos, Gabriel Pirani, Mauricio, Endrick y John Kennedy. DT: Ramón Menezes.

Estadio: Nacional Brígido Iriarte

TV: TyC Sports y DSports.