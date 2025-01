El conjunto que dirige Diego Placente viene de ganarle a Brasil y de empatar ante Colombia. La Albiceleste intentará ganar para seguir en lo más alto del Grupo B.



La Selección argentina jugará ante Bolivia este martes desde las 18, por la fecha 3 del Grupo B en el Sudamericano Sub 20 que se disputa en Venezuela. Después de la goleada ante Brasil y el empate ante Colombia, el equipo que dirige Diego Placente intentará volver al triunfo para acercarse a la clasificación al Mundial que se jugará en septiembre.

Cómo llegan Argentina y Bolivia al partido por el Sudamericano Sub 20

El combinado nacional viene de ganar dos encuentros amistosos a Chile, antes de darle el golpe a la Canarinha e igualar ante los Cafeteros. El conjunto argentino integra el grupo B junto a Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia.

Por su parte, Bolivia cayó en los dos partidos que disputó en el Sudamericano: ante Ecuador por 2-1 y ante Brasil, también por el mismo resultado. Se ubica en el último puesto del grupo, sin ningún punto.

La posible formación de Argentina vs. Bolivia, por el Sudamericano Sub 20

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Juan Villalba, Teo Rodríguez Pagano; Mariano Gerez, Ignacio Perruzzi; Maher Carrizo, Claudio Echeverri, Ian Subiabre; Agustín Ruberto. DT: Diego Placente.

La probable formación de Bolivia vs. Argentina, por el Sudamericano Sub 20

Fabián Pereira; Lucas Macazaga, Marcelo Torrez, Diego Arroyo, Yeison Salazar; Nathan Sosa, Santiago Cuiza; Santiago Melgar, Mark Rodríguez, Moisés Paniagua; Jairo Rojas. DT: César Torres.

Selección Argentina Sub 20 vs. Bolivia: hora, TV y árbitro del partido

Horario: 18.00

TV: D Sports

Árbitro: Yender Herrera (Venezuela)

Estadio: Polideportivo Misael Delgado, Valencia, Venezuela.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina por el Sudamericano Sub 20

La Albiceleste enfrentará a Ecuador por la cuarta fecha del Sudamericano Sub 20 el 1 de febrero a las 20.30 (hora de la Argentina.