La Renovación Neo lo entendió mejor que ningún otro espacio político, que a la gente no le interesan las peleas de los políticos, y mucho menos quiere una nueva grieta, por eso le brindó el voto al proyecto en general, que es la herramienta del presidente para gobernar, pero después pidió corregir algunos artículos que no beneficiaban a la provincia, es decir resolviendo no poner palos en la rueda, pero sin ser sumisos a la hora de defender los intereses de los misioneros.

El filósofo y especialista en el pensamiento griego y chino, François Jullien, no ve sentido a las reivindicaciones identitarias que buscan profundizar las diferencias, y en su libro “Transformaciones silenciosas” plantea la idea de salir del dilema identidad/diferencia para no enfrascarnos en unaconstrucción demagógica, sino en una construccióndemocrática, en esta línea sugiere que pensemos en la transformación de una sociedad o de un sistema como algo silencioso, la cual nace de procesos internos que van progresando en profundidad, más que de rupturas que acaban ocasionando la reacción contraria.

Tras la vuelta a comisión de la Ley Ómnibus, el presidente busca romper la rueda, pero con lo mismo de siempre, procurareemplazar la vieja grieta de Kirchneristas y anti-kirchneristas, por una nueva grieta entre el gobierno central y los gobernadores que representan al interior de la patria, esta es una grieta incluso mucho más severa que nos arrastra como sociedad a un clima de violencia, hostilidad, confrontacionesque ya nos enseñaron a los misioneros a que solo obtienen como resultado al fracaso.

En este contexto, en el tratamiento de la Ley Ómnibus la Renovación Neo entendió mejor que ningún otro espacio político que a la gente no le interesan las peleas de los políticos, tampoco le importaba la grieta anterior y mucho menos la nueva grieta impulsada por el gobierno nacional.

Entendiendo esto, Misiones tuvo y reclama una posición sensata al resto de los actores políticos del país, para que podamos dejar de lado las confrontaciones y buscar el consenso, es a lo que la Renovación se comprometió y tuvo el apoyo del 75% de los misioneros. Por eso, desde el gobiernoprovincial se apuesta a volver a la racionalidad, porque la confrontación sólo está lastimando a las familias misioneras y argentinas.

Por ello, el bloque Misionerista se comportó con actitud democrática, brindándole el voto al proyecto en general, que es la herramienta del presidente para gobernar, pero después pidió corregir algunos artículos que no beneficiaban a la provincia. En la búsqueda de la construcción de una nueva Argentina, sin poner palos en la rueda, pero tampoco siendo sumisos a la hora de defender a los misioneros.

En esta línea, no fue obediente ni tampoco puso trabas, sino que hubo una madurez política en la búsqueda inteligente del consenso, donde la crítica constructiva provocó que los otros bloques no oficialistas se acerquen a consultar a Misiones sobre la postura a tomar, ganando un espacio de referencia y trascendencia en el concierto nacional.

Debido a que, ningún bloque junta la totalidad de los porotos, lo más inteligente es la construcción y en ese terreno la Renovación Neo tiene y demostró amplia expertise, acompañando lo que decidió la gente en noviembre, pero marcando diferencias en algunas áreas.

La ciudadanía eligió un cambio, Milei ya tiene la presidencia y la lapicera, ahora debería enfocarse en gobernar y frenar la pérdida del poder adquisitivo de los argentinos, pero por el momento no puede y está usando la pelea como una distracción para ganar tiempo. Por eso, sus estrategas de la comunicación buscan entretener a la gente con peleas, para que la inflación que golpea cada vez más al bolsillo de la gente pase a un segundo plano.

Mientras tanto, por parte del Kirchnerismo, se esperaba una corrección o una actitud de autocrítica, pero hasta el momento no la hubo, es decir, siguen sin hacerse cargo de haber gobernado y haber fracasado causando el triunfo de Milei.

Por otro lado, el posicionamiento inteligente de los legisladores misioneros ante todo el país resaltó la figura política del gobernador Hugo Passalacqua, que en la misma semana fue calificado como el mandatario provincial con la mejor imagen positiva de todo el país, según la medición deCB consultora, resultado entre otras cosas de la estrategia de mantener una postura prudente, buscando el consenso con críticas constructivas lo revalorizó en comparación con sus colegas.

YERBA MATE

En el ámbito de la yerba mate, la fugaz designación de Notta, impulsada por molinos correntinos, le hizo perder popularidad a Milei entre los productores que lo habían apoyado, se vivieron intensas protestas y tractorazos en los últimos días, además de un posicionamiento unánime de todo el sector en contra de la intervención del INYM y a favor del Instituto Misionero de la Yerba Mate. En consecuencia, se habla en las chacras del INYM blue, que va a tener la verdadera representación de los productores y garantizar el precio justo.