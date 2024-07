EL sábado 3 de agosto, de 9 a 19 horas, los aficionados de la Selección podrán acercarse al Parque del Conocimiento a ver de cerca y sacarse fotos con las cuatro copas de la Scaloneta. Se trata de una oportunidad gestionada por el Gobierno de Misiones para revivir juntos estos triunfos.

Esta mañana, en la Sala de Prensa de la Subsecretaría de Prensa, el Gobierno de Misiones oficializó la llegada a la tierra colorada de las copas conquistadas por la Selección Argentina. El 3 de agosto, Posadas se viste de celeste y blanco para recibir una celebración única en el Salón Eva Perón del Parque del Conocimiento. Los misioneros tendrán el privilegio de acercarse a los trofeos más codiciados del fútbol mundial: la Copa del Mundo 2022, la Finalíssima 2022 y la Copa América 2021/2024, todas ganadas por la Selección Argentina en un período dorado de triunfos.https://www.youtube.com/embed/AQDQYRH8bcM?feature=oembed

El evento, que se desarrollará de 9 a 19 hs., ofrece la oportunidad de admirar de cerca los títulos conquistados por figuras icónicas como Lionel Messi, Ángel Di María y Emiliano Martínez, quienes llevaron a la Argentina a la gloria en el escenario internacional. Además, contaron que se están preparando otras actividades que se desarrollarán ese día en el Parque para el entretenimiento de los más chicos.

“El fútbol despierta la pasión más grande de todos los argentinos y después de tener tres mundiales, poder traer las copas a Misiones nos llena de orgullo y satisfacción”, manifestó al respecto el vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli. Y destacó que este tipo de eventos multitudinarios son posibles también gracias a la disponibilidad de espacios como el Parque del Conocimiento.

La entrada es gratuita, y la invitación es a celebrar juntos este momento histórico que ha unido a toda la nación en un espíritu de orgullo y pasión por el fútbol. Los asistentes podrán disfrutar de una jornada inolvidable, rememorando los triunfos que marcaron una nueva era dorada en el deporte argentino.

A su vez, el responsable del Departamento de Futsal de la Liga Posadeña de Fútbol, Gastón Molina señaló, “sepan que para mi esto es un sueño hecho realidad. Y ojalá que todos lo puedan vivir así este sábado. Es un gran día no solo para los fanáticos del fútbol sino para todos, porque es algo que no se va a repetir, no solo por la llegada de las copas sino también por el momento que vive la Selección Argentina donde nos están acostumbrado a disfrutar de sus triunfos y que todo sea alergia”.

“Las tres copas son un símbolo de unión y de trabajo que logramos como país”, aseguró.

Por su parte, el intendente de Campo Grande y presidente de la CODEIM, Carlos Sartori, agradeció al equipo que trabajó e hizo posible traer las copas a Misiones. “Que podamos hacer posible que los fanáticos e hinchas puedan ver de cerca la copa y sacarse una foto es muy grato y aporta a la felicidad de nuestros misioneros. Vamos a tener las copas en Misiones y se van a ir teñidas de rojo”, expresó Sartori.

Por último, el intendente de Posadas Leonardo Stelatto también agradeció esta posibilidad y afirmó que “es un momento histórico para Misiones. Será un día para disfrutar juntos. Somos un país muy futbolero y ésta es una pasión muy particular para los argentinos, por eso es un día realmente histórico”.

También participaron del lanzamiento la presidenta del Parque del Conocimiento, Claudia Gauto; el presidente de Vialidad, Sebastián Macías; el presidente de la Liga Posadeña de Fútbol, Marcelo Dei Castelli y el Delegado Regional por Misiones en el Consejo Federal de Fútbol Argentino, Juan Carlos Rossberg.