En las instalaciones del Polideportivo Municipal Ernesto «Finito» Gehrmann, se entregaron los trofeos y medallas a los ganadores en La Liga Municipal de Vóley de Posadas.

El mismo contó con la participación de 173 equipos en las diferentes categorías: Liga de menores, sub 14, sub 16 y sub 18. Ramas femenina y masculina; Primera “A”, Rama femenina y masculina; Libre “B”, Rama femenina y masculina; y Master A1 y Master A2, Rama femenina.

En la ceremonia se entregaron las hermosas Copas Challenger a los campeones: Brujas, en la Primera “A” rama femenina; Brujos en la Primera “A” rama masculina; y Capri Master A1 rama Femenina.

La convocatoria de este evento mejora año a año, cada vez más equipos deciden sumarse a esta increíble experiencia, que tanto nos ayuda al crecimiento del voleibol a nivel departamental y provincial.