Por primera vez, las principales aceiteras de la Argentina están planificando paradas técnicas de sus plantas y adelantar las vacaciones de sus empleados. Lo que es una práctica habitual en la industria en épocas de crisis, llegó a un sector acostumbrado a vivir en abundancia y a pagar salarios dolarizados. La sequía ya está empezando a provocar estragos. Y esto recién empieza.

Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, la cámara que agrupa a las aceiteras y exportadoras de cereales, lo planteó con crudeza ante el ministro de Economía Sergio Massa, ante el arranque del dólar agro. El sector, le dijo, está trabajando con una capacidad ociosa inédita, del 70%, más allá del alivio temporal que se produzca hasta fines de mayo por la aplicación del dólar diferencial.

La cosecha de soja perderá el equivalente a 21.000 millones de dólares respecto a los valores del año pasado. Para colmo la menor producción argentina ni siquiera impactará en la suba de precios internacionales, porque en Brasil el escenario es el inverso: las abundantes lluvias impulsaron un aumento del 20% de la producción.

La menor actividad se derramará a otros sectores de manera dramática. Es el caso del transporte de carga. Los 3,5 millones de viajes registrados al año pasado caerían a solo 1,2 millones en esta campaña, una disminución del 65 por ciento. Esto a su vez tendrá un impacto muy negativo sobre otros sectores, desde la venta de neumáticos hasta el expendio de combustible. Por eso no sorprende que las proyecciones ya marquen una caída del nivel de actividad del orden del 3,5 al 4 por ciento.

El alivio que aportará el dólar agro a las exiguas reservas del Banco Central será temporal. Después de mayo se viene -literalmente- un desierto en materia de divisas, que será muy complejo atravesar. Massa lo sabe y por eso se dedicó en Washington a buscar alguna alternativa que le permita contar con recursos para llegar con un poco de aire al menos a las PASO. Pero, por ahora, nada.

El 7,7% de marzo puso a la problemática inflacionaria de la Argentina en una nueva dimensión. Ya ni siquiera hubo situaciones excepcionales como la guerra en Ucrania, un salto cambiario o un temblor político. Se trata simplemente de la nueva velocidad crucero de los precios, con alimentos subiendo a un ritmo superior al 9% mensual. Aunque la carne viene más estable, la inflación de abril no estaría lejos del 7% REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

De acuerdo a las estimaciones de analistas y consultoras, en abril llegará un mínimo “alivio” que no es tal. Debido a que no hay suba de tarifas y que la carne viene más estable, la inflación esperada para este mes sería de 6,8% y la expectativa del acumulado para el año se ubica entre el 110 y 120 por ciento.

La canasta básica ya está cerca de los 190.000 pesos, con lo cual el salto de la pobreza en este primer semestre será significativo. Algunas estimaciones ya estiman que se ubicaría por encima del 42 por ciento.

Esta inflación de tres dígitos además licúa aceleradamente los ingresos de quienes menos tienen. Tras el último aumento del monto de los planes sociales anunciado la semana pasada para los planes sociales, una familia con 3 hijos estaría cobrando $34.000 en el plan Alimentar. Pero según el informe publicado ayer por el gobierno porteño, una familia tipo precisa $ 107.000 para no ser indigente.

La inflación dará un mínimo respiro en abril, pero seguirá cerca del 7%, con alto riesgo de sufrir un nuevo pico en mayo. Por ahora no se ve una espiralización y la buena noticia es que los dólares financieros se mantienen prácticamente en niveles de $ 400. Que la brecha no suba es una noticia relevante para evitar que no se aceleren más los precios