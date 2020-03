Daer le pidió que no mire únicamente el caso Techint. Exigen prohibir las suspensiones y despidos por causa de fuerza mayor.

La Confederación General de Trabajo le advirtió a Alberto Fernández que los 1.450 despidos en Techint son apenas la punta del ovillo de una crisis laboral mucho más grave, que tiene a 100 mil trabajadores en riesgo sólo en el sector de la Construcción.

El titular de la CGT, Héctor Daer, le pidió al presidente una solución integral a la crisis generada por el parate económico de la cuarentena y, en ese sentido, le solicitaron al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, la prohibición de los despidos y suspensiones por causa de fuerza mayor, que permiten achicar las indemnizaciones y no pagar salarios.

«El viernes nos juntamos con el Ministro de Trabajo y le planteamos la preocupación por varios temas. Apoyamos la decisión de proteger a la población, pero las consecuencias que genera esta cuarentena en el trabajo deben ser atendidas. Tenemos que generar condiciones para atravesar esta cuestión y que se no generen despidos ni pérdida de ingresos», dijo Daer a radio Continental.

El sindicalista recordó que los despidos no están prohibidos -aunque sí está vigente la doble indemnización-, pero le pidieron a Moroni la suspensión de los artículos 221 y 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. El primero habilita las suspensiones por hasta 75 días sin pago de salarios por causa de fuerza mayor. El segundo reduce las indemnizaciones a la mitad si la caída de la actividad no es imputable al empleador.

«Tenemos que resolverlo con premura, no podemos dejar pasar esto y que terminemos con una andanada de trabajadores despedidos o trabajadores sin ingreso», afirmó. «Hay 4 millones de trabajadores que no están yendo a trabajar y están sufriendo la presión de los empresarios que dicen que no van a pagar los sueldos», agregó el dirigente de Sanidad.

Daer puso el foco en el sector de la construcción, que tiene un sistema de desvinculaciones mucho más sencillo, y advirtió que «el efecto dominó se puede llevar puesto a 100 mil trabajadores» en el corto plazo. «Nosotros vemos Techint, ahora al arquitecto que hace un edificio en la esquina no lo ve nadie. Y eso es un goteo que puede generarnos condiciones sociales complicadas», insistió.

Luego, envió un mensaje al presidente. «No puede haber soluciones parciales de acuerdo al tenor de la empresa, tenemos que llegar a un consenso con los empresarios y el Estado y decir ‘este es el mapa de soluciones de los trabajadores en cuarentena’. De a uno es imposible atajarlo. Hay alrededor de 500 mil empresas, 320 mil tienen menos de 25 trabajadores. Es imposible tener un mecanismo para atender las realidades de a una», opinó el jefe de la CGT.

Daer también planteó la posibilidad de un levantamiento parcial de la cuarentena. «Hay sectores industriales que no están en las grandes concentraciones urbanas que me parece que hay que hablarlo con los especialistas y, con respaldo científico, discutir» el retorno a la actividad, aseguró.

Gerardo Martínez

En la misma línea, el fin de semana el jefe del gremio de la construcción, Gerardo Martínez, admitió que temen «por la posibilidad de que 100 mil trabajadores se queden sin trabajo» y señaló que los despidos en Techint son parte de «un problema estructural». «En muchos lugares donde Techint tiene emprendimientos, la gente no pueda llegar a cumplir con su tarea por las dificultades de circulación», remarcó en una nota con AM 750.

Martínez también advirtió sobre el caso de la estatal YPF. «Es preocupante porque estamos hablando de 8500 compañeros que pueden ser despedidos» ya que la empresa «estaría anunciando casi la paralización de obras en Vaca Muerta, Mendoza y La Plata», dijo.