El club catalán busca renovarle el contrato y necesita una ingeniería financiera para respetar el Fair Play administrativo que exige la Liga española.

En España ya se habla de los 300 millones de euros que Barcelona habría puesto por escrito en el nuevo contrato de Lionel Messi para retenerlo como futbolista por las próximas dos temporadas, y en alguna otra función durante otros tres años, aunque por ahora no hay anuncio de renovación y el club catalán está buscando la manera de respetar el Fair Play financiero que le exige la Liga española, y a su vez seguir contando con el mejor futbolista del mundo.

En la última edición del programa El Chiringuito, que se emite por la televisión española, el periodista Josep Pedrerol afirmó que la superoferta del Barcelona consiste en 300 millones de euros brutos por cinco temporadas, de los cuales Messi ganaría 200 en los primeros dos años como jugador y luego 100 millones repartidos en los siguientes tres años.

Hoy, Messi es jugador libre por primera vez en su carrera, aunque ya habría aceptado la propuesta para seguir en el Barça y ahora es el club el que tiene que resolver el gran problema de cómo registrar el nuevo contrato en la Liga española respetando el Fair Play.

Que no se haya renovado el vínculo antes del 30 de junio no cambia el acuerdo de palabra y todo indica que Leo seguirá con la camiseta blaugrana, pero no deja de ser un hecho muy particular que el mejor futbolista del mundo hoy esté sin contrato por primera vez en 20 años.

La intención de la dirigencia que encabeza Joan Laporta es asegurar le renovación de Messi y anunciarlo cuanto antes. Igualmente, en las últimas horas pidió “tranquilidad” al respecto y señaló que tiene mucha confianza en lograr la continuidad del 10.

A partir de hoy el Barcelona no puede:

Retener al jugador: Messi hoy puede fichar por cualquier equipo sin dar explicaciones.

Cubrir a Messi en caso de lesión: el 10 ya no tendrá seguro médico con el Barça. Si se lesiona en la Copa América, la AFA se tiene que hacerse responsable.

Utilizar la imagen de Messi con la nueva camiseta o nada que sea de la futura temporada.

Vender camisetas de Messi de la temporada 2021/22 en su tienda oficial.

A partir de hoy el Barcelona puede:

Seguir usando la imagen de Leo con la camiseta de otras temporadas, tanto en la web, como en las redes y acciones promocionales.

Usar imágenes y contenido de Messi en la Copa América con la Selección Argentina.

Mantener la imagen y el nombre de Messi en la web oficial de la entidad como jugador del Barça.