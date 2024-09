En diálogo exclusivo con la Cadena de Radios Guacurarí, el presidente del Consejo Deliberante de Posadas, repasó la tarea legislativa que lleva adelante, al frente del deliberativo capitalino.

“Es una institución sumamente importante de la democracia, porque son la primera puerta que tiene el vecino para plantear sus inquietudes”, destacó, agregando que, “nosotros revalorizamos mucho la tarea que realizan todos los concejales, de ordenar la sociedad a través de las normativas, la principal función que tenemos”.

En el mismo sentido, Dib comentó que, “ordenan la convivencia ciudadana, atravesada por normativas y muchas veces las desconocemos”, argumentando que se viene trabajando mucho enla concientización de las normativas en los diferentes barrios de Posadas, las comisiones vecinales, los ciudadanos, “todos conocemos nuestros derechos; pero pocas veces conocemos nuestras obligaciones”, remarcó, reflexionando que, “para poder vivir en una sociedad amigable, con menos conflictos, es necesario que sepamos cuales son nuestras obligaciones y límites para no afectar al otro”, contó.

Sobre las características de Posadas y articulaciones de trabajo con las instituciones, “tiene que ver con lo que el poder ejecutivo va delineando para la ciudad, el desarrollo urbano, la infraestructura”, ejemplificó, destacando el hecho de mantener el trabajo, “respetando las diferencias al ser dos poderes distintos; pero es un trabajo en permanente consenso y diálogo”, explicó, remarcando que, “acá no hay color político, es una enorme responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos de poder dictar las ordenanzas para que el ejecutivo les lleve mejor calidad de vida a los vecinos”, comentó, refiriéndose a varios ejemplos de ello, “respetando la agenda que nos marca el ejecutivo y también la agenda que nos marca el vecino”, resaltó.

En relación al crecimiento demográfico de los barrios y las mejoras que demandan, “es un trabajo que amerita estar en contacto permanente con todos los actores involucrados”; subrayó, explicando que, “Posadas no crece sola y lo que ha crecido en los últimos años, no ha sido producto solamente de la política, sino del compromiso de todos y en eso, las comisiones vecinales son un actor importantísimo”, resaltó, mencionando la existencia de más de 220 comisiones vecinales actualmente en Posadas, representadas por mujeres en su mayoría, como dato importante a destacar. “El compromiso ciudadano que tienen los presidentes vecinales es muy valioso porque no es un trabajo remunerado, es de mucha demanda desde barriales hasta personales que tienen que resolver”; comentó Jair Dib, recalcando que, “entre todos juntos, podemos ser la ciudad que queremos”.

En cuanto al trabajo legislativo, teniendo como objetivo el cuidado del medio ambiente, el presidente del concejo deliberante de la capital de la provincia comentó que, el titular del conejo deliberante destacó la iniciativa que viene realizando el intendente Stelatto desde que asumió la gestión, con la instalación de los contenedores, la recolección de residuos, la recolección diferenciada, los puntos limpios, “acá es importante el compromiso delos vecinos, tenemos que pensar a futuro, como lo hacen las ciudades más modernas del mundo, de generar menos basura, ese es el desafío que tenemos todos” apuntó, destacando que en Posadas se procesan más de 500 mil kilos diarios de residuos, alentando a pensar en la responsabilidad individual de generar menos basura, “en eso también tiene que ver la concientización normativa que venimos haciendo desde el concejo con las escuelas, colegios organismos vecinales, para poner nuestro granito de arena para conservar nuestro medio ambiente”, subrayó.

Desarrollo tecnológico e industrial, desafíos para el año, “en esa línea estamos buscando generar una facilidad desde el estado a todo el que quiera invertir, emprender”, destacó, comentando las diferentes normativas destinadas como las habilitaciones exprés, los tiempos son mucho más rápidos online, con una demora máxima de 72 horas, para contar con la habilitación comercial, que es un proceso sin costo”, remarcó, concluyendo en el mismo sentido que, “buscamos es en conjunto con el municipio es generar la menor traba desde el estado, para todo aquel que quiera emprender, comenzar su proyecto de vida”, expresó, aportando que, “lo que buscamos siempre es hacerle la vida más fácil a los vecinos”, resaltó.