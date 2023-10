Tras veinte horas de combate, el ejército israelí tiene bajo control una zona de la Franja que usa como plataforma para profundizar la ofensiva sobre la organización terrorista. A la par, Hamas lanza cohetes a Tel Aviv y Hezbollah al norte del país.

.

Las Fuerzas de Defensa de Israel machacan desde hace 15 horas a la Franja de Gaza con una operación de largo alcance que involucran al ejército, la aviación y la armada.

Desde el puesto de cobertura de la guerra que ocupa Infobae, a 1.500 metros de Gaza, se escucha el martilleo constante de la metralla y el ruido de los cohetes al caer sobre la Franja que aún controla la organización terrorista

“Durante la noche, las fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) entraron en el norte de la Franja de Gaza y ampliaron las actividades terrestres. Cubiertas por apoyo aéreo, fuerzas de infantería, blindados, ingenieros y artillería”, informó el Portavoz de las FDI, Contralmirante Daniel Hagari. Frontera Gaza – Israel. (Crédito: Lihueel Althabe).

Hagari agregó: “Estamos trabajando para alcanzar los objetivos que nos hemos fijado y que nos han sido definidos: desmantelar Hamás, establecer la seguridad a lo largo de la frontera y el esfuerzo nacional para devolver a los rehenes. Estos objetivos guían nuestro juicio, las evaluaciones de la situación, el progreso operativo y la toma de decisiones”.

Los enfrentamientos entre las FDI y Hamas arrecieron cerca de la medianoche (hora local) y tuvieron como escenario las ciudades de Bein Hamoun y Al Bureij, ubicadas en el centro de la Franja. Las tropas israelíes avanzaron con tanques y soldados, en tanto que los terroristas replicaron con granadas antitanques, fuego de artillería y olas sucesivas de drones. Las fuerzas israelíes verifican que no haya rehenes y hunden los pasadizos subterráneos de Hamas. Una fuente del Gabinete de guerra confirmó a Infobae que ya alcanzaron cerca de 180 túneles.

En Gaza se cortaron las comunicaciones y no funciona internet. Israel no reportó soldados muertos ni heridos, y en el gabinete de guerra aseguraron a Infobae que “la ofensiva será por etapas” tratando de consolidar el “terreno ganado” y evitando que “el combate urbano sea una trampa” para las Fuerzas de Defensa de Israel.

Durante las primeras horas del enfrentamiento, la aviación israelí abatió Ezzam Abu Raffa, jefe del comando aéreo de Hamas. Abu Raffa era responsable del escuadrón de drones y parapentes que usaron los terroristas para consumar el ataque terrorista del 7 de octubre. El humo sobre la ciudad de Gaza

El premier Benjamin Netanyahu y el gabinete de guerra resolvieron ordenar la ofensiva terrestre al comprobar que se habían enfriado las negociaciones lideradas por Qatar para liberar a los 229 rehenes que Hamas mantiene bajo cautiverio en los túneles de la Franja.

Israel dilataba la ofensiva para facilitar la libertad de los civiles cautivos, pero desde Doha se informó a la Casa Blanca que las conversaciones habían ingresado en un impasse. Esa información clave llegó al gabinete de guerra, que integran Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el líder de la oposición, Beny Gantz. Los tres, en un cónclave extraordinario, decidieron dar luz verde a la operación terrestre contra Hamas.

El ministro israelí Gallant mantiene una línea abierta con el secretario de Defensa, Lloyd Austin III, que a su vez informa a Joseph Biden. Al comienzo de la operación terrestre en Gaza, Gallant anticipó los movimientos tácticos a Austin, quien pidió evitar los daños colaterales. Esto es: la muerte de palestinos que no pertenecen a Hamas y que quedaron atrapados en la zona norte de la Franja.

La organización terrorista que defiende Gaza de la ofensiva de Israel ya inició una réplica con misiles de fabricación propia que comenzaron a caer en los kibutz ubicados a escasos kilómetros de la Franja. Las sirenas no dejan de sonar en la comunidad de Nir Oz, que hace tres semanas fue epicentro del ataque fundamentalista de Hamas contra la población civil.

Mientras tanto, en el gabinete de guerra aseguraron a Infobae que esperan enfrentamientos con Hezbollah, la organización terrorista que responde a Irán. Hezbollah está abrienddo un segundo frente de conflicto para quitarle presión bélica a Hamas -que es su socio regional junto a la Yihad Islámica-, y ya comenzaron a volar los misiles desde el sur del Líbano al norte de Israel.

“En el norte, durante la noche atacamos la infraestructura militar de Hezbollah, en respuesta a los disparos contra el Estado de Israel. Estamos desplegados en toda la zona y en alerta máxima, vigilando atentamente todas las amenazas regionales en todos los sectores”, detalló el vocero de las FDI.

Hace cuarenta y ocho horas, los jefes terroristas de Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica se encontraron en Beirut para planificar una próxima ola de ataques contra Israel. Esta contraofensiva haría eje en las cercanías de la Franja, Tel Aviv, Jerusalén, las Alturas del Golan y la frontera con Líbano.

El Pentágono ya contestó lanzamientos de misiles desde Siria a las Alturas del Golan, y ahora en Tel Aviv se espera que Hezbollah haga su faena en el norte. Las Fuerzas de Defensa de Israel iniciaron una nueva etapa en el conflicto, y su profundidad y duración aún se mantiene como un secreto militar.



