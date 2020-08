El futbolista ya tendría una decisión tomada y la comunicaría antes del retorno a los entrenamientos.

La decisión ya la tendría tomada, aunque solo la conocen sus íntimos. Por estas horas, Lionel Messi la haría pública y la expectativa en Barcelona es enorme. Como también es enorme la incertidumbre sobre su futuro futbolístico aunque todavía tiene un año de contrato por delante con el club. ¿Seguirá o se irá buscando aires renovados y nuevos objetivos después de 20 años en el Barca?

A Messi lo cuentan como una “piedra fundacional” del nuevo proceso que se inició con el entrenador holandés Ronald Koeman, con quien se juntó la semana pasada para saber lo que se viene en materia futbolística para tratar de recuperar el prestigio perdido en la última temporada, donde no se logró ningún título y la eliminación de la Champions League perdiendo 8 a 2 ante Bayern Munich resultó escandalosa.

Sin embargo, el futbolista argentino de 33 años no confirmó su continuidad. Tampoco dijo lo contrario. El domingo lo esperan en la Ciudad Deportiva del Barcelona para los testeos de coronavirus y el lunes para arrancar la pretemporada. Se espera que antes anuncie su decisión de seguir o no. Por primera vez en su carrera está realmente en duda lo que hará.

La salida de Luis Suárez pudo haber afectado negativamente a Messi, ya que el goleador uruguayo es su socio futbolístico y un amigo incondicional afuera de la cancha. A Suárez ya le avisaron que se tiene que buscar club y se irá por la puerta de atrás luego de 198 goles y trece títulos con la camiseta blaugrana. Sin dudas será un golpe para Leo.

En términos contractuales a Messi le queda por delante una temporada más. Tiene firmado hasta el 30 de junio de 2021 y por ahora no aceptó la renovación que el presidente Bartomeu le puso sobre la mesa. Si se queda, podría ser el último año. Si decide tomar otro rumbo tendrá que resolver el tema contractual y no parece ser sencillo porque Barcelona no lo quiere perder y se remitirá a la cláusula de salida de 700 millones de euros.

¿Algún club en Europa pagará por Messi ahora teniendo en cuenta que en 10 meses puede ser un futbolista libre? ¿Messi conseguirá la carta de libertad a partir de todo lo que significa y lo que le dio al club desde su debut en 2004? ¿Se puede dar una negociación para rescindir el contrato de común acuerdo a través de un monto muy inferior a la cláusula de salida?

Por ahora Leo sigue en silencio y descansando en familia. Su decisión es muy esperada en todo el mundo. Hay expectativa y también incertidumbre. Barcelona espera el sí. Otros club esperan un “no sigo” para ir a la carga. Esta será una semana decisiva.