Las escuelas misioneras abren sus puertas hoy en el marco de la presentación de los docentes y el inicio de los exámenes recuperatorios. Las clases en Misiones comenzarán el próximo lunes 9 de marzo en los niveles inicial, primario, secundario, de adultos y modalidades especiales. En tanto que el nivel superior iniciará el 23 de marzo y finalizará el 6 de noviembre.

En una entrevista radial, el ministro de Educación de la provincia, Miguel Sedoff expresó: “estamos iniciando la planificación de la semana y del ciclo lectivo 2020, recibiendo a los estudiantes que deben rendir materias y preparando los edificios escolares para que el lunes los chicos puedan empezar las clases sin ningún tipo de inconveniente”.

Consultado por la convocatoria al paro por parte de un grupo de docentes, el titular de la cartera educativa explicó que “los sectores que se han sentado en la mesa paritaria, que son representantes legítimos de los docentes porque los representan orgánicamente en la provincia, han firmado el acta de paritarias que se realizó el 13 de febrero y serán convocados esta semana nuevamente para seguir con la paritaria abierta, para comunicarles sobre lo que se decidió en la paritaria nacional, abriendo la mesa pedagógica y en la continuidad del diálogo”.

A su vez, manifestó que “los otros grupos, al no tener personería gremial, no tienen un reconocimiento que nosotros podamos tomar en cuenta formalmente, no obstante eso yo respeto las opiniones y las acciones que puedan hacer de manera individual o colectiva”, aclaró.

Recordó también que en el marco de la paritaria hubo una recomposición del salario docente del 20 por ciento que va al básico de manera escalonada, con 13 por ciento de aumento en febrero y el 7 por ciento restante en marzo. “Más un aporte de Nación que hace que en la provincia tengamos una mejora del 26 por ciento promedio para el primer semestre”, remacó.

Sedoff señalo que “lo que se estableció es un primer paso, es una pauta semestral y tenemos el canal de diálogo docente para que en mi gestión realmente podamos ir mejorando de manera efectiva el salario docente”.

Por otra parte, valoró el trabajo conjunto que vienen desarrollando con los municipios en la limpieza y el mantenimiento, además de tareas de fumigación, para que los establecimientos estén en óptimas condiciones para el comienzo de las clases.