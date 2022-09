En un nuevo salto como ciudad Deportiva, Posadas presentó su primera Liga Municipal de Beach Voley, disciplina en ascenso que se practica en los dos imponentes balnearios “Costa Sur y El Brete”.

La presentación tuvo lugar el miércoles y estuvo encabezada por el director General de Deportes, Renzo Romero; el director de Deportes Náuticos, Balnearios y Costanera, Isaac Villalba; la profesora Cecilia Melgarejo y el entrenador Alejandro Cardozo. Acompañaron el Presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad Horacio Martínez y el concejal electo Daniel Vancsik.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 10 de septiembre, fecha en la que se comenzará a organizar el fixture de la competición. Los interesados en formar parte de esta experiencia inédita podrán consultar a través del siguiente teléfono celular: 3764-764746 para categorías sub 14 y sub 16; en tanto que para las categorías sub 18 y primera, el número de contacto es: 3764-112707.

En dicho contexto, el entrenador Alejandro Cardozo destacó la alegría de todos los presentes, al tratarse de “la primera liga de Beach Voley en la provincia”, que será “un puntapié muy importante para el crecimiento de este deporte”. Asimismo, informó que el certamen estará compuesto por las categorías sub 14, sub 16, sub 18 y primera división masculina y femenina.

El Director Renzo Romero también expresó su conformidad y manifestó que se trata de una promoción estratégica, teniendo en cuenta que el escenario: “Posadas tiene dos playas que brillan durante todo el año y que mantienen un constante movimiento, entonces no hay nada mejor que brindar espacios deportivos y darle a los chicos oportunidad de competencia, que puedan crecer aquí sin tener que irse a seguir su carrera en otro lugar”. En esa línea, sostuvo que ya están dadas las condiciones y “la infraestructura preparada para que los jóvenes puedan sumarse a participar”.

Por su parte, la profesora Cecilia Melgarejo, a cargo de las actividades deportivas de la playa Costa Sur y flamante organizadora de la Liga, anticipó que tendrá a su cargo las áreas sub 14, sub 16, en tanto que su colega Alejandro Cardozo se ocupará del sub 18 y las mayores. En este sentido aseguró que: “Estamos muy felices por que esto pueda salir adelante, estamos muy agradecidos con la Municipalidad por el espacio que nos está dando y los invitamos a todos a inscribirse”.