El gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad hizo un balance del fin de semana y destacó que la mayor parte de las reuniones familiares por el Día del Padre se dieron “con prolijidad” en cuanto al cuidado y la protección para evitar la propagación del Covid-19.

Sin embargó, el primer mandatario misionero apuntó contra los taxistas a quienes tildó de “descuidados” por no respetar los protocolos sanitarios.

El Gobernador llamó a sostener la responsabilidad social y contó que el fin de semana recorrió la ciudad de Posadas y varios pueblos junto al ministro de Gobierno, Marcelo Pérez.

“En un 70-80 por ciento de las reuniones que vimos, estaban focalizadas con mucha prolijidad”, dijo. Sin embargo, reconoció que no le gustó que en la capital provincial “los taxistas no se cuiden. Los vi bastante descuidados y me ha tocado llamarles la atención personalmente”. En la misma línea, recordó que se trata de “una actividad altamente compleja en el cuidado y la protección de la salud porque trasladan a muchas personas que vienen de diferentes lugares”.

El titular del Ejecutivo provincial sostuvo que “el hecho de que tengamos una epidemiología controlada no significa que debemos relajar las medidas de cuidado y protección sanitaria”.

Por otra parte, señaló que hubo un impacto positivo en cuanto al movimiento económico durante el fin de semana y agregó que la evaluación epidemiológica y el impacto se dará a lo largo de los próximos siete días.

“Esperemos que a la actividad económica, que fue buena para los misioneros, también siga siendo buena para los misioneros. De esa manera podemos continuar con las actividades que venimos programando”, añadió. “Hay rubros que aún no volvieron a la actividad y están esperando justamente esta responsabilidad social para que nosotros, en breve, si la epidemiología nos permite, lo podamos hacer”.