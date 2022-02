El jefe de Estado ruso ordenó una ofensiva masiva sobre objetivos militares y logísticos del país vecino. Fuerzas del Kremlin avanzaron hacie Kiev y están a 25 kilómetros de la capital. Condena global y conmoción en los mercados

Tropas rusas lanzaron el jueves un ataque masivo sobre Ucrania, tras un breve anuncio previo de Vladimir Putin. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, declaró la ley marcial y dijo que Rusia había atacado infraestructura militar ucraniana. Instó a los ucranianos a quedarse en casa y no entrar en pánico.

Biden prometió nuevas sanciones para castigar a Rusiapor un acto de agresión que la comunidad internacional había anticipado durante semanas pero no pudo impedir por medio de la diplomacia.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) activó sus planes de defensa y realizará el viernes una cumbre virtual de emergencia a raíz de la ofensiva militar rusa.

A continuación, el minuto a minuto de la invasión rusa (hora de Ucrania, GMT +2):

18:21: El presidente ruso, Vladimir Putin, se colocó en el “lado equivocado de la historia” con la invasión de Ucrania, dijeron los líderes del G7 en un comunicado. “El presidente Putin ha vuelto a introducir la guerra en el continente europeo. Se ha colocado en el lado equivocado de la historia”, dijeron en un comunicado tras las conversaciones sobre la crisis

17:57: El gobierno ucraniano confirmó que el Ejército ruso tomó un aeropuerto militar a 25 kilómetros de Kiev. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, está hablando en vivo ahora y dijo que, tras la invasión, una “nueva cortina de hierro” separa a Rusia del mundo.

“En el Donbás nuestras Fuerzas Armadas están haciendo un excelente trabajo”, dijo el mandatario. “La situación más problemática está en el sur”.

Zelensky también dijo que “se acerca un paquete de duras sanciones adicionales contra Rusia por parte de la UE”, y que había discutido el asunto con el presidente francés Emmanuel Macron. “Exigimos la desconexión de Rusia de SWIFT, la introducción de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania y otras medidas efectivas para detener al agresor”, dijo el mandatario ucraniano. La desconexión de Rusia del sistema internacional de datos bancarios es considerada como la “opción nuclear” debido a las terribles consecuencias que podría tener para la economía rusa y para el valor de su moneda, el rublo. Una mujer reacciona mientras espera un tren que intenta salir de Kiev, Ucrania, el jueves 24 de febrero de 2022. (AP Photo/Emilio Morenatti)

17:51: La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió que el conflicto en Ucrania tendrá repercusiones en la recuperación económica mundial. Georgieva dijo en Twitter que estaba “profundamente preocupada” y advirtió que la lucha “agrega un riesgo económico significativo para la región y el mundo”.

17:47: La invasión rusa de Ucrania pretende decapitar al gobierno del país e instalar un nuevo liderazgo aliado a Moscú, dijo el jueves un alto funcionario de defensa de Estados Unidos. “Tienen toda la intención de básicamente decapitar al gobierno e instalar sus propios medios de gobierno”, dijo el funcionario.

17:39: Rusia prometió responder de manera “severa” a las sanciones que aplique la Unión Europea, afirmando que estas medidas “no van a impedir” que Moscú ayude a los separatistas prorrusos de Ucrania. “Conforme al principio de reciprocidad, que es la base del derecho internacional, vamos a tomar severas medidas de retaliación”, indicó el ministerio ruso de Relaciones Exteriores en un comunicado.

17:28: Al menos veintidós personas murieron a consecuencia de un ataque aéreo ruso perpetrado contra una unidad militar ubicada en la región de Odesa, a orillas del mar Negro. Según informó el Servicio Estatal de Emergencias, a consecuencia del ataque fallecieron 11 hombres y 11 mujeres. Anteriormente se había informado de la muerte de 18 personas, pero bajo las ruinas de la instalación militar aparecieron nuevos cadáveres. Más temprano, la Presidencia ucraniana informó sobre la muerte de más de 40 soldados durante los ataques perpetrados por el Ejército ruso contra aeródromos y bases militares en territorio de este país. Por su parte, Rusia no informa sobre sus bajas. Un radar, un vehículo y equipo dañados se ven en una instalación militar ucraniana en las afueras de Mariupol, Ucrania, el jueves 24 de febrero de 2022. (Foto AP/Sergei Grits)

17:20: El alcalde de Kiev, el ex boxeadorVitali Klitschko, declaró el toque de queda en la capital ucraniana. La medida estará vigente entre las 22.00 y las 07.00 hora local. Más temprano, el alcalde había instado a los ciudadanos a usar el metro como refugio antiaéreo.

17:15: El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo que los soldados ucranianos están “sacrificando sus vidas” para evitar un segundo Chernóbil. “Las fuerzas de ocupación rusas están tratando de apoderarse de la planta nuclear de Chernóbil”, escribió el mandatario en Twitter. “Nuestros defensores están dando la vida para que no se repita la tragedia de 1986. Informé de esto el primer ministro sueco. Esta es una declaración de guerra contra toda Europa».

17:12: El presidente interino de la OSCE, el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Zbigniew Rau, calificó la invasión de Rusia a Ucrania como un “crimen contra la humanidad”. “Condenamos con las palabras más enérgicas este acto de agresión”, dijo en una reunión, diciendo que Rusia justificando “este crimen contra la humanidad es deplorable y vergonzoso”.

16:54: Las autoridades ucranianas informaron de combates cerca del depósito de residuos nucleares de la central de Chernóbil, donde las fuerzas rusas llegaron tras haber entrado por la frontera con Bielorrusia. Según un consejero del ministerio de Interior ucraniano, Anton Guerashtshenko, las “tropas de los ocupantes entraron desde Bielorrusia en la zona de la central de Chernóbil”. “Los miembros de la Guardia nacional que protegen el depósito ofrecen una resistencia obstinada”, dijo en la red de mensajes Telegram.

16:53: El mando militar ucraniano informó de que los combates continúan en toda la línea del frente en las regiones de Donetstk y Lugansk, y que las Fuerzas Armadas del país rechazaron un avance de 16 tanques enemigos destruyendo 3 de ellos. Según el parte, junto a localidad de Pischevik se libran intensos combates.El momento del bombardeo de Rusia a Ucrania0 seconds of 33 secondsVolume 37%El momento del bombardeo de Rusia a Ucrania

16:51: La Confederación Europea del Fútbol, la UEFA, “condena firmemente la invasión militar” rusa en Ucrania, en la víspera de una reunión extraordinaria de su comité ejecutivo. Se espera que el organismo decida el cambio de sede de la final de la Champions League, prevista el 28 de mayo en San Petersburgo, dijo una persona conocedora del proceso.

16:49: El servicio diplomático de la Unión Europea (UE) convocó al embajador de Rusia ante el bloque, Vladimir Chizhov, para expresarle la “enérgica condena” a la ofensiva militar en Ucrania, informó la oficina del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Al representante ruso también se le adelantó que los líderes europeos deberán aprobar en la jornada un nuevo paquete de sanciones restrictivas.

16: 45: La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea advirtieron a las aerolíneas que “tengan cuidado” cuando vuelen sobre partes de Rusia “debido al aumento de la actividad militar, que puede incluir lanzamientos de misiles de alcance medio que penetran en el espacio aéreo controlado”. Ucrania ha cerrado su espacio aéreo al tráfico aéreo civil, mientras que Reuters informó que Moldavia y partes del espacio aéreo bielorruso también estaban cerrados. Los funcionarios de aviación europeos estiman que más de 600 vuelos por día se verán afectados solo por el cierre del espacio aéreo ucraniano.

Vehículos militares rusos pasan por una calle después de que el presidente Vladimir Putin autorizó una operación militar en el este de Ucrania, en la localidad de Armyansk, Crimea, Febrero 24, 2022. REUTERS/Stringer

16:37: El presidente del Gobierno español,Pedro Sánchez, advirtió que la “violación flagrante” del Derecho internacional por Rusia “no debe quedar impune”.

16:31: Wall Street cae con fuerza en la apertura: Dow Jones -2,46%, Nasdaq -3,45%, S&P 500 -2,54%. Más temprano, la agresión rusa contra Ucrania había provocado el desplome de las bolsas asiáticas y europeas. En la bolsa de Moscú, las empresas estratégicas rusas se derrumbaron en con pérdidas de hasta 50 por ciento.

16:30: El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó que Rusia no se cierra a un diálogo “justo” con Occidente y espera que “aún exista la posibilidad de volver al derecho internacional”. Lavrov señaló que, mientras tanto, Rusia toma medidas “para garantizar la seguridad del país y del pueblo ruso”. “Pero siempre estaremos listos para un diálogo que nos devuelva a la justicia y los principios de la carta de las Naciones Unidas”, afirmó.

16:04: El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que ahora se están llevando a cabo una batalla por el aeródromo de Gostomel cerca de Kiev. Además, hay batallas por las ciudades de Genichesk, Skadovsk y Chaplinka. El ejército también informó de intensos combates por los pueblos de Shchastya y Lugansk. Según el Estado Mayor, el ejército ruso ha intentado repetidamente una ofensiva, pero el ejército ucraniano la rechazó. Según el ejército ucraniano, la parte rusa sufrió grandes pérdidas y se retiró, y varios soldados rusos fueron capturados. Rusia no comentó sobre estos informes y no proporciona detalles sobre sus pérdidas.

Soldados ucranianos de la 93.ª Brigada Mecanizada capturaron a dos soldados rusos del 423.º Regimiento de Fusileros Motorizados Yampol (Twitter: Defensa de Ucrania)

16:01: El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, instó a los ciudadanos a usar el metro como refugio. Escribió en su canal de Telegram que las estaciones Beresteyskaya, Nivki, Svyatoshyn y Zhitomirskaya en la línea “Roja” ahora se usan solo como refugios antiaéreos, todo el resto funciona con normalidad. La entrada al metro es gratuita.

15:57: El ejército ruso dijo que destruyó 74 instalaciones militares ucranianas, incluyendo 11 aeródromos. “Como resultado de los ataques rusos, se desactivaron 74 instalaciones terrestres de la infraestructura militar de Ucrania, incluidos 11 aeródromos de la fuerza aérea, tres puestos de mando, una base naval y 18 estaciones de radar de los sistemas de defensa aérea S-300 y Buk-M1″, dice el comunicado. Además, el ejército derribó un helicóptero de combate ucraniano y cuatro drones de ataque Bayraktar TB-2, según el ejército.

15:45: Las autoridades rusas amenazaron con reprimir cualquier manifestación “no autorizada” contra la guerra en Ucrania. El Ministerio de Interior, la Fiscalía y el Comité de Investigación ruso avisaron a su población ante cualquier acción de protesta. El Comité señaló que las personas que participen en concentraciones sobre “la tensa situación en materia de política extranjera” o en enfrentamientos, se exponen a ser perseguidos judicialmente. Según OVD-Info, la policía de Moscú ya ha detenido a más de 60 personas que estaban a punto de ir a una manifestación contra la guerra. Los bomberos trabajan en un incendio en un edificio después de los bombardeos en la ciudad de Chuguiv, en el este de Ucrania, el 24 de febrero de 2022 (Foto de Aris Messinis / AFP)

15:30: El gobierno ucraniano dijo que el Kremlin rechaza los esfuerzos nacionales e internacionales para que Rusia vuelva a la mesa de negociaciones y ponga fin a su invasión. “Sin duda, la Federación Rusa no está participando ahora en ningún tipo de conversaciones, y no lo hará”, dijo Mykhailo Podolyak, asesor del gobierno de Zelensky, durante una sesión informativa. Rusia seguirá adelante con la invasión “hasta que se vean obligados a asumir alguna responsabilidad y sentarse a la mesa de negociaciones”, dijo Podolyak. Intentarán “darnos una lección y lograr algunos de sus objetivos de alguna manera”. “Mientras las personas todavía están en estado de shock, quieren lograr el máximo efecto”, agregó.

15:23: El Gobierno de Argentina pidió a Rusia “cesar las acciones militares” en Ucrania y reiteró la necesidad de respetar los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, “sin ambigüedades”.Exodo De Autos Járkov0 seconds of 56 secondsVolume 37%El éxodo de autos desde Járkov

15:15: La UEFA no organizará la final de la Champions League de esta temporada en San Petersburgo tras la operación militar de Rusia contra Ucrania, según informó The Associated Press. El comité ejecutivo del órgano rector del fútbol europeo celebrará el viernes una reunión extraordinaria para discutir la crisis geopolítica, en la que se espera que se confirme el cambio de sede del último partido de su competición estelar, previsto para el 28 de mayo, dijo una persona conocedora del proceso el jueves.

15:11: Israel condenó el ataque de Rusia contra Ucrania, que consideró como “una grave violación del orden internacional”, y aseguró estar preparado para aportar asistencia humanitaria ante la situación por la ofensiva militar rusa. Atasco en Kiev provocado por la gente que intentaba dejar la capital ucraniana este jueves. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)

15:10: Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega condenaron el ataque ruso, que calificaron de violación del derecho internacional, y reclamaron una reacción firme.

15:03: El jefe de la Unión Europea (UE), Charles Michel, instó a Bielorrusia a “no participar” en el ataque militar de Rusia a Ucrania, antes de una cumbre de emergencia del bloque para decidir nuevas sanciones a Moscú por su invasión. “Tienen la opción de no seguir la acción destructiva de Rusia. Tienen la opción de no participar en esta tragedia innecesaria contra sus vecinos en Ucrania”, dijo Michel.

14: 50: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que el ataque ruso es un “punto de inflexión” en la historia de Europa y que tendrá “consecuencias profundas y duraderas para nuestras vidas”. En un discurso televisado, el mandatario prometió una respuesta firme contra este “acto de guerra”, con sanciones contra Rusia que estén “a la altura de la agresión”.

14:43: El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania anunció el comienzo de la evacuación de su embajada en Moscú. En un comunicado publicado en su página web, Exteriores indicó que ha iniciado el procedo de ruptura de relaciones diplomáticas con Rusia. Un hombre herido se encuentra junto a un vehículo de una unidad de emergencia para recibir asistencia médica después de los bombardeos rusos en la ciudad de Chuguiv, en el este de Ucrania, el 24 de febrero de 2022 (Aris Messinis / AFP)

14:39: Un avión militar ucraniano se estrelló cerca de Kiev con 14 personas a bordo, anunció el servicio estatal de situaciones de emergencia. El avión cayó cerca del pueblo de Trypillia, a unos 50 kilómetros al sur de la capital ucraniana, según la misma fuente. Equipos de rescate trabajan en el lugar donde se estrelló el avión Antonov de las Fuerzas Armadas ucranianas que, según el Servicio Estatal de Emergencias, fue derribado en la región de Kiev, Ucrania, en esta imagen distribuida publicada el 24 de febrero de 2022. REUTERS/Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania

14:35: El primer ministro de Italia, Mario Draghi, exigió que Rusia “se retire incondicionalmente” de Ucrania y dijo que la invasión de la nación prooccidental “nos concierne a todos, a nuestras vidas como personas libres, a nuestra democracia”.

14:30: El Ministerio de Defensa de Rumanía ha denunciado la presencia en el límite de sus aguas territoriales en el Mar Negro de un barco militar ruso que corta el tráfico de embarcaciones comerciales que se dirigen a puertos ucranianos.

14:24: El primer ministro británico, Boris Johnson, consideró que la ofensiva de Rusia “no es solo un ataque contra Ucrania, sino contra la democracia y la libertad en Europa Oriental y en todo el mundo”. En un mensaje a la nación, Johnson prometió un “enorme paquete de sanciones” junto a los países aliados para castigar a Moscú y añadió que “diplomática, política, económica y militarmente, esta horrible y bárbara acción del (presidente ruso) Vladímir Putin debe terminar en fracaso”.

14:15: El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, pidió }a los países vecinos a Ucrania que “mantengan sus fronteras abiertas a aquellos que buscan seguridad y protección”, después de que ciudadanos ucranianos hayan buscado ya refugio en territorios como Rumanía, Hungría, Moldavia o Eslovaquia. Una mujer y un niño miran por la ventana de un autobús cuando salen de Sievierodonetsk, en la región de Lugansk, en el este de Ucrania, el jueves 24 de febrero de 2022. (AP Photo/Vadim Ghirda)

14:00: Las fuerzas rusas irrumpieron en el norte de la región de Kiev, dijeron los guardias fronterizos de Ucrania, organizando un ataque con misiles Grad contra posiciones gubernamentales. Un reportero de la AFP en la parte norte de la capital de Ucrania también vio varios helicópteros volando bajo hacia la ciudad, en medio de informes de que un aeródromo estaba siendo atacado. El humo y las llamas se elevan cerca de un edificio militar después de un aparente ataque ruso en Kiev, Ucrania, el jueves 24 de febrero de 2022. (AP/Efrem Lukatsky)

13:55: Oleksandr Zinchenko, capitán de la selección ucraniana de fútbol y jugador del Manchester City, deseó a Vladimir Putin “la más dolorosa de las muertes” tras la invasión rusa en su país. Además, el jugador del City también publicó otro mensaje en el que dijo: “Rusos, ¿está bien despertarse en la Alemania fascista? Todo ruso que no exprese su opinión sobre este tema será considerado un enemigo para siempre”.

13:50: El Comité Olímpico Internacional (COI) condenó “enérgicamente” lo que considera “el incumplimiento de la tregua olímpica por parte del gobierno ruso”.

13:46: La OTAN no tiene tropas en Ucrania ni tampoco planes de desplegarlas en ese país, dijo este viernes el secretario general de la alianza militar, Jens Stoltenberg. La OTAN activó sus planes de defensa -paso que concede autoridad a comandos militares para mover tropas- con el objetivo de reforzar la defensa de los países de la alianza.Ataque Ruso En La Base Aérea De Lutsk, Al Oeste De Ucrania0 seconds of 10 secondsVolume 37%Ataque ruso en la base aérea de Lutsk, al oeste de Ucrania

13:41: China “comprende las preocupaciones razonables de Rusia en materia de seguridad”, dijo el jueves el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

13:27: El presidente ucraniano comparó a Rusia con la “Alemania nazi”. “Rusia ha atacado a Ucrania de una manera cobarde y suicida, como lo hizo la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial”, dijo Zelenski, quien tambiénllamó a los ucranianos a “salir” y “protestar contra esta guerra”. La cuenta de Twitter de Ucrania compartió una elocuente caricatura que compara a Putin con el dictador alemán Adolf Hitler.

13:24: Dieciocho personas murieron en un ataque aéreo contra una base militar cerca de la ciudad portuaria de Odessa, en el Mar Negro, en Ucrania, dijo la administración local. En esta foto tomada de un video publicado por el Servicio de Prensa del Departamento de Policía de Ucrania, el cuerpo de un soldado muerto yace en el suelo junto a vehículos militares destrozados después de un ataque presuntamente perpetrado por separatistas o rusos en el este de Ucrania, el jueves 24 de febrero de 2022. (Servicio de Prensa del Departamento de Policía de Ucrania vía AP)

13:22: La UEFA, el órgano rector del fútbol europeo, convocó una “reunión extraordinaria” el viernes sobre la situación en Ucrania. En los últimos días, la crisis ha intensificado los pedidos de un cambio de sede de la final de la Champions League, prevista para el 28 de mayo en la Gazprom Arena de San Petersburgo.

13:15: Los mercados bursátiles europeos se desplomaron. El índice DAX de Frankfurt cayó un 5,2 por ciento, el CAC 40 de París cayó un 5,0 por ciento y el índice FTSE MIB de Milán bajó un 5,1 por ciento a las 1110 GMT. Mientras tanto, el índice de referencia europeo EURO STOXX 50 se desplomó un 5,2 por ciento. La bolsa rusa sufrió pérdidas de hasta el 50% y el rublo alcanzó su mínimo histórico frente al dólar y el euro.

13:07: El Kremlin afirmó que la operación militar lanzada contra Ucrania durará el tiempo que sea necesario, en función de sus “resultados” y de su “pertinencia”, estimando que los rusos van a apoyar una ofensiva de este tipo. (Marcelo Regalado – infobae)

13:01: La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) anunció este viernes en un comunicado que sus Estados miembros habían decidido adoptar “pasos adicionales” para reforzar “la defensa en toda la alianza”. Los líderes de la organización mantendrán el viernes una cumbre por videoconferencia para discutir las acciones militares iniciadas por Rusia.

12:55: Turquía dijo que la operación militar de Rusia en Ucrania era inaceptable e instó a Moscú a detener de inmediato su invasión “injusta e ilegal”. “Consideramos la operación militar inaceptable y la rechazamos”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

12:51: El precio del trigo batió récord en Europa y llega a 344 euros por tonelada.

12:48: Moldavia cerró el jueves su espacio aéreo a partir de las 12h00 [10h00 GMT] y Bielorrusia parte del suyo a partir de las 09h00 GMT debido a la invasión rusa de la vecina Ucrania.Rusia invade Ucrania – Aeropuerto de Mariupool0 seconds of 1 minute, 7 secondsVolume 37%Rusia invade Ucrania – Aeropuerto de Mariupool

12:34: Los precios del petróleo se dispararon el jueves tras el ataque militar ruso a Ucrania. El barril de WTI estadounidense superó los 100 dólares, su máximo nivel desde 2014, y el barril de crudo Brent del Mar del Norte para el mismo mes aumentaba a 105,28 dólares, también el máximo desde 2014.

12:04: 40 soldados y 10 civiles murieron tras el comienzo de la invasión rusa, anunció un asesor del presidente de Ucrania. Radares dañados y otros equipos se ven en una instalación militar ucraniana en las afueras de Mariupol, Ucrania, el jueves 24 de febrero de 2022. Rusia lanzó una andanada de ataques aéreos y con misiles en Ucrania el jueves temprano y funcionarios ucranianos dijeron que las tropas rusas entraron en el país del norte, este y sur. (Foto AP/Sergei Grits)

11:47: Zelensky anunció que el país ha cortado la relación diplomática con Rusia luego de su ataque.

11:39: La Unión Europea (UE), la OTAN y el G7 pondrán en marcha las “sanciones más severas” posibles contra Rusia por su invasión de Ucrania, dijo este jueves la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock.

11:16: El ejército ucraniano afirmó el jueves que mató a unos “50 ocupantes rusos” en la región de Lugansk (este), cerca de la localidad de Shchastia. El humo se eleva desde una base de defensa aérea después de un aparente ataque ruso en Mariupol. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

10:39: El presidente de Ucrania pide a líderes mundiales asistencia defensiva y protección del espacio aéreo ucraniano ante Rusia.

10:28: Cámaras de seguridad muestran vehículos militares rusos entrando a Ucrania desde la anexionada Península de Crimea.

9:00: Las fuerzas terrestres penetraron el jueves en Ucrania desde varias direcciones, indicó el servicio de guardias fronterizos de Ucrania. “Vehículos militares rusos, incluidos vehículos blindados, violaron la frontera en las regiones de Chernígov (norte, frontera con Bielorrusia), Sumy (noreste, frontera con Rusia), Lugansk y Járkov (este, frontera con Rusia)”, según un comunicado, que indica que “la mayoría de las unidades de la guardia fronteriza fueron blanco de disparos en esas zonas. Radares dañados y otros equipos se ven en una instalación militar ucraniana en las afueras de Mariupol, Ucrania, el jueves 24 de febrero de 2022. (Foto AP/Sergei Grits)

8:45: Rusia decretó el jueves el cierre del tráfico marítimo en el mar de Azov, que se extiende entre Rusia y Ucrania, “desde las 04H00 (01H00 GMT) del 24 de febrero hasta nuevo aviso”.

8:10: Guardias fronterizos ucranianos anuncian el primer muerto tras inicio de invasión rusa.

7:58: La agencia fronteriza ucraniana dice que el ejército de Rusia ha atacado el país desde Bielorrusia, en la frontera norte.

7:03: El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, declaró ley marcial en el país y pidió a ciudadanos no entrar en pánico mientras Rusia lanza ataques militares.

6:31: El embajador de Ucrania ante Naciones Unidas, Sergiy Kyslytsya, dijo al Consejo de Seguridad que Putin “le ha declarado la guerra a Ucrania”.

05:35:El presidente estadounidense Joe Biden censura el ataque “injustificado y no provocado” contra Ucrania. “Putin eligió una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas”, dijo, prometiendo hacer que Rusia “rinda cuentas”.

5:00:El presidente Vladimir Putin anuncia que Rusia realizará una operación militar en el este de Ucrania. “He tomado la decisión de una operación militar”, declaró Putin en un inesperado mensaje por televisión poco antes de las 6:00 a. m. hora local.Vladimir Putin anuncia la invasión de Ucrania0 seconds of 1 minute, 3 secondsVolume 37%El presidente ruso lanza «una operación militar especial» contra el país vecino

Noticia en desarrollo…

