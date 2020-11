El posadeño Francesco “Chicho” Grimaldi, que habitualmente corre en la Rotax Bue, tuvo ayer miércoles, su segundo entrenamiento sobre un auto de Fórmula Renault 2.0, apuntando a debutar en la categoría.

De la mano del equipo Croizet Racing el misionero dio unas 100 vueltas al circuito N° 8 del Autódromo de Buenos Aires con la finalidad de ir conociendo el auto y las reacciones que tiene. En esta ocasión estuvo acompañado por otros pilotos del equipo y otros pilotos de la categoría, lo que le sirvió mucho para medirse y tener un parámetro más cercano a la categoría.

Bajo las órdenes de los integrantes del Croizet Racing, el misionero cumplió con una jornada completa de entrenamientos. Siempre estuvo acompañado por los integrantes del Zaffaroni kart y fueron ajustando detalles en las distintas salidas a pista con el objetivo de seguir sumando kilómetros antes del debut.

“Fue una buena prueba, me siento cada vez más cómodo sobre el auto y en cada salida a pista voy conociendo el funcionamiento. Al principio me costó un poco la caja, pero lo pudimos solucionar y al final del día pusimos un juego de gomas un poco mejor y se pudieron mejorar los tiempos”, contó Grimaldi.

“Pude girar con mi compañero de equipo y estuvieron otros chicos de la categoría, que me sirvió mucho para avanzar, hacer los radios de giro ideal y tener un parámetro de lo que es la categoría. Si giras solo eso no lo tenés, son detalles del aprendizaje que encaramos con el equipo siempre pensando en mejorar y llegar de la mejor manera al debut. Agradecer a cada integrante del equipo por su ayuda, a los chicos que me ayudaron, hoy di un gran pasó, así que fue muy positiva la prueba”, comentó el posadeño.

“Quiero agradecer a cada integrante del Croizet Racing que me dio un consejo, una ayuda para ir mejorando en cada salida. A mi familia por el apoyo de siempre. Agradecer a mis auspiciantes que me acompañan en este nuevo proyecto Multiservi, Avelli Automotores, Petrovalle, Excavaciones Pastori, Sur Rectificaciones, Canal 2, Noticias de la Calle y OMP Argentina y esperemos estar debutando pronto en la categoría”.

El próximo compromiso de Grimaldi será la tercera fecha de la Rotax Bue que se disputará el 21 y 22 de noviembre en el Kartódromo de Buenos Aires.