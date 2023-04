16Yolanda Froelich, de Aristóbulo del Valle, es la ganadora N° 93 de este programa del IPLyC SE, por lo que se mostró feliz con el cheque y los electrodomésticos.

Dijo que “siempre miraba el programa” y que se inscribió hace mucho, al punto que ya no recordaba haberlo hecho. Lo hizo porque “me llamaba la atención los premios que se ganaban las señoras, pero nunca esperaba ser la ganadora”. Fue entonces que, cuando la llamaron desde el Instituto para darle la buena noticia, “para mí fue una sorpresa. Mi mamá fue la primera que se enteró, y se puso muy contenta, al igual que mi esposo y mis cuatro hijos”, a quienes considera como “el mayor regalo, la mayor alegría”.

Confió que el premio en efectivo será utilizado, en parte, para seguir con la construcción de la casa y, el resto, para celebrar el primer cumpleaños del bebé de la casa. “El premio nos vino muy bien. Estoy contenta, feliz. Los electrodomésticos (tostadora, batidora de mano, juguera) también son bienvenidos porque no tenía, me hacían mucha falta”, dijo, quien trabajaba como doméstica hasta poco antes del nacimiento de su último hijo. Ahora, que se ocupa de los quehaceres en el hogar, es fanática de la cocina e incursiona en la repostería, para dar los gustos a los chicos. También ejerce la peluquería (cortes, alisados, keratina) en el núcleo familiar, aunque admitió que “me gustaría capacitarme para profundizar en este rubro, que siempre me gustó.

Respecto a Desafío Confort dijo que “me parece un programa excelente porque ayuda a las amas de casa, tanto con los premios como con el efectivo”. Es por eso que “quiero invitar a que se anoten, ya sea a través del sitio web o durante el desarrollo del Programa PAS cuando visita los distintos municipios. Cuando menos esperan, les puede tocar, como me pasó a mí”, agregó la mujer, agradecida por los premios y por la visita del equipo que “me los trajo hasta la puerta de mi casa”.