Tras el paro general de este jueves, el ministro de Interior señaló que «no se construye la Argentina en los términos de Pablo Moyano».

El ministro del Interior, Guillermo Francos, cuestionó a los responsables del paro general de este jueves y apuntó: “En algún momento hay que cortar con esto de que 4 o 5 señores son los dueños de los trabajadores de la Argentina. Hay que preguntarse si tenemos que seguir con la misma dirigencia gremial durante tantos años o tenemos que democratizar”.

En diálogo con TN, Francos remarcó que el Gobierno «no tiene nada en contra de la representación gremial», pero «sí está en contra de estas medidas que son políticas”.

De todas maneras, aclaró: «Es una actitud equivocada y desafortunada de la CGT, pero no me parece que teso deba cortar el diálogo. Tenemos que seguir conversando y entendernos mejor. La actitud de alguno de los dirigentes no fue razonable. No se construye la Argentina en los términos de Pablo Moyano«.