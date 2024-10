El piloto argentino había largado décimo en su primera experiencia en este tipo de carreras. Perdió dos posiciones con Checo Pérez y Oscar Piastri. La victoria quedó en manos de Max Verstappen. A las 19, Colapinto buscará el mejor lugar en la clasificación de la carrera principal.

Se reanudó la temporada 2024 de la Fórmula 1 con el GP de Estados Unidos. Este sábado se disputó la carrera sprint en el Circuito de las Américas de Austin. Franco Colapinto tuvo su debut en esta modalidad y terminó decimosegundo, mientras que la victoria fue para Max Verstappen.

El piloto argentino largó en el décimo lugar tras hacer una gran clasificación el viernes, pero en el inicio fue superado por Sergio ‘Checo’ Pérez, quien aprovechó toda su experiencia en el circuito y desplazó a Colapinto al undécimo puesto. Por su parte, Verstappen tuvo una gran largada y se mantuvo en la primera posición.

A partir de allí, el nacido en Pilar no pudo recuperar su lugar y poco a poco Oscar Piastri se le fue acercando. El piloto de McLaren, que cuenta con un mejor auto, fue reduciendo la distancia poco a poco y a pesar de los esfuerzos de Colapinto, el australiano lo superó en la decimosegunda vuelta, desplazando a Franco al 12° lugar.

En la punta, Verstappen siguió con su dominio, y más allá de que Lando Norris se le arrimó en algunos momentos, nunca puso en riesgo su lugar. El actual tricampeón de la Fórmula 1 cerró una carrera perfecta quedándose con la carrera sprint que le permitió sumar ocho puntos en el campeonato de pilotos.

Colapinto estuvo cerca de superar a Tsunoda pero no le alcanzó el tiempo y terminó su primera carrera sprint en el decimosegundo puesto. Ahora, buscará hacer lo propio en la clasificación para la carrera del domingo, que arranca a las 19:00 de Argentina.

“Fue una carrera medio aburrida”: el lamento de Colapinto

“No teníamos ritmo, bah, sí, teníamos, pero era muy difícil pasar. Los Haas iban muy rápido, tienen un cohete… Dieron un paso adelante muy rápido. Estaba un poco más rápido que Yuki (Tsunoda), pero no para intentar algo. Checo (Pérez) no lo pudo pasar en un montón de vueltas. Nosotros estábamos más complicados. Mucha degradación. Fue una carrera media lineal, no pudimos hacer mucho, medio aburrida”, se lamentó Franco Colapinto luego de llegar 12° con su Williams Racing en la Sprint Race del GP de Estados Unidos de Fórmula 1.