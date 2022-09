El Presidente encabezó un acto de entrega de viviendas en Santiago del Estero, junto al gobernador Gerardo Zamora, en el que llamó a «unirse en objetivos comunes y tratar de profundizar puntos de acuerdo y minimizar las diferencias».

El presidente Alberto Fernández afirmó este miércoles que el Gobierno nacional «no va ceder en la lucha» contra la inflación y repasó los desafíos y los logros alcanzados durante los primeros 1.000 días de su gestión al frente del Gobierno nacional, a los que calificó de «traumáticos» por la pandemia de coronavirus.

«Tenemos que darle una pelea clara a la inflación, que nos cuesta mucho combatir porque gran parte es derivada del contexto mundial. Pero tenemos que dar la pelea para que los salarios de los que trabajan alcancen. No vamos a ceder en esa lucha», dijo Fernández al encabezar este mediodía el acto de entrega de viviendas y de inauguración de obras públicas en la provincia de Santiago del Estero.

En su discurso, el Presidente se refirió a los primeros 1000 días de gestión, que se cumplieron el martes: «No fueron días fáciles estos 1.000, fueron días muy traumáticos, no nos damos cuenta», dijo y, a continuación, señaló el trágico saldo de vidas que se llevó la pandemia de coronavirus en todo el mundo.

«Tuvimos que levantar hospitales, mandar respiradores a todo el país,´poner 4 mil camas de terapia en todo el país. Después arrancamos el proceso de vacunación donde fuimos muy atacados. Entre los países de más de 30 millones de habitantes, Argentina es el país que mayor inmunidad muestra«, destacó.

Acompañado por el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, por el titular de la cartera de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el gobernador Gerardo Zamora, Fernández recordó que luego se debió encarar la tarea de solucionar «los problemas de la deuda, los problemas de la economía».

«Había que tener mucha fuerza para enfrentarse a los acreedores y al FMI siendo un país quebrado, para enfrentarse a la pandemia cuando habían terminado con el Ministerio de Salud, cuando habían abandonado la educación pública. Había que tener coraje para ir a la Cumbre de las Américas y decir en Los Ángeles lo que padece América Latina. Con ese coraje vamos a hacer todo lo que haga falta para que Argentina se ponga de pié», añadió.

Acompañado en el escenario por el gobernador Zamora y la senadora Claudia Ledesma Abdala, Fernández elogió a la administración de Santiago del Estero y subrayó el diálogo alcanzado con el mandatario de origen radical.

«Cuando me tocó ser Presidente, volvimos a dialogar, los dos veíamos lo que acababa de pasar en Argentina, cuatro años desperdiciados. Cerca de 10 mil casas no se habían terminado porque las había empezado Cristina (Fernández de Kirchner). Hospitales casi terminados que habían dejado de construirlos. Los resultados de una gestión concentrada en el centro del país», dijo el primer mandatario.

Respecto a las diferencias partidarias, aclaró: «No importa si es radical, si es oficialista o no es oficialista, lo que importa es dónde queremos ir, si el destino al que queremos ir es el mismo. Tal vez yo crea que (Zamora) es el más peronista de los radicales, quizá él crea que soy el más radical de los peronistas, no importa. Estamos seguros que los dos queremos justicia social, alegría, desarrollo para nuestros pueblos».

Foto: Emilio Rapetti.

Durante el acto, se entregaron más de 800 viviendas: 490 destinadas al barrio Las Flores, 87 al Villa del Carmen, 160 al Mama Antula en la localidad de La Banda, 40 al barrio Néstor Kirchner de la localidad de Pinto y 30 para Ojo de Agua.

Además de las viviendas entregadas, se firmó hoy un convenio para la construcción de otras 1.100 unidades habitacionales que se sumarán a las 120 mil que se encuentran en ejecución en todo el país.

«Entregamos 57 mil viviendas, en un mes vamos a entregar la vivienda 60 mil en San Juan. Hay 120 mil en construcción, hay 60 mil créditos entregados, 40 mil lotes entregados, y hay 5 mil obras públicas en ejecución, obras enormes. Estamos desarrollando la vuelta del tren. Todo eso es desarrollo para Argentina», destacó Fernández.

Foto: Emilio Rapetti.

Zamora, por su parte, señaló que su provincia llegó al final de la administración de Cambiemos con «obras muy paradas» y con sólo «6 mil trabajadores» de la construcción enrolados en la Uocra.

«Ese es uno de los indicadores de la economía. En 2021 superamos los 7.500, hoy hemos superado los 12 mil trabajadores con libreta Uocra. Imaginen con las nuevas obra«, informó.

En tanto, Ferraresi destacó la vocación de Zamora por «darle continuidad» a la política de vivienda cuando el Gobierno nacional de Cambiemos «no se ocupaba» y concluyó: «Entre 2015 y 2019 no se hizo ninguna vivienda, hoy estamos superando las 5 mil. No hay provincias ni municipios que se puedan desarrollar si no hay política nacional».

Telam