Continúa la inscripción para los “Juegos Deportivos Posadeños 2022”, que este año volverán a realizarse bajo la modalidad presencial. Se espera una gran participación de los atletas de la ciudad, quienes a su vez competirán por una plaza para los “Juegos Deportivos Misioneros” y los “Juegos Nacionales Evita”.

Los interesados en participar tienen tiempo hasta el viernes 24 de junio inclusive. Para ello, deben acercarse a las instalaciones del Polideportivo Municipal Ernesto “Finito” Gehrmann, ubicado en Av. Comandante Rosales y Rademacher, de 8 a 12 hs y de 14 a 18 hs.

Será obligatorio que presenten las fichas médicas y de inscripción a las competencias, las mismas pueden retirarse del Polideportivo en los horarios mencionados anteriormente, o bien ingresando al link https://docs.google.com/document/d/1veZGlFXBUu50DfONirGYeI-wUh4IhxRk/edit?rtpof=true&sd=true

Vale resaltar que el evento congregará a cientos de atletas locales en esta primera instancia, quienes competirán entre sí en: juveniles sub 14, sub 15, sub 16 y sub 17; mientras que en las categorías de deportes adaptados serán sub 14, sub 16 y sub 18; como también adultos mayores. Las sedes de estos encuentros serán los polideportivos municipales que se encuentran distribuidos en toda la ciudad.