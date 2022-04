27 jóvenes de tercer y cuarto año del Instituto Cristiano República Argentina de Posadas conocieron las instalaciones de la Cámara de Representantes, profundizaron sus conocimientos sobre ese Poder del Estado y participaron de actividades en el Embajador Legislativo Misionero.

El profesor de historia que acompañó al grupo, Fabio Silva, calificó la oportunidad de asistir a la Legislatura como “una experiencia muy enriquecedora porque los chicos entran en contacto con algo que en la escuela se da de manera teórica, conocen los lugares donde están los diputados, las autoridades, y cómo se gestiona esto tan importante que son las leyes”.

“Para nosotros es una herramienta muy buena, cada vez que venimos tiene algo nuevo, así que nos gusta mucho; y me encanta la oportunidad que tienen ellos de participar, de hablar y de preguntar”, agregó.

“Y como todo eso que se compartió, se charló, después se materializa en un juego, la verdad que esa información queda”, opinó, y consideró que “implementar en la escuela esa manera de aprendizaje sería una muy buena experiencia, que ojalá se haga para que ellos puedan entrar en contacto con la realidad de lo que significa el Poder Legislativo”.

Por su parte, al estudiante Ezequiel Camacho, le pareció “una linda experiencia, muy agradable, los empleados, los guías muy cordiales y la manera en que explican es muy didáctica”.

Para su par María Laura Suárez Gamboa “fue entretenido en la parte de juegos didácticos y muy interesante el hecho de saber cómo se crean y sancionan las leyes, y que cualquier persona puede presentar proyectos”.

El estudiante Gerónimo Betancur dijo que “le divierte mucho la parte de juegos de preguntas, ser competitivo y jugar en forma sana”.

“Las visitas a la Cámara de Representantes son muy interesantes, la forma en que explican me gusta mucho, sobre todo el recorrido, porque me permite ver la arquitectura, espacios abiertos, mucha iluminación, muy lindo el edificio, y el Recinto me encanta, siempre me gustaron los parlamentos “.