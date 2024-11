Un grupo de estudiantes del Centro Educativo Polimodal 3 de Garupá vivió una experiencia diferente al visitar la Cámara de Representantes de Misiones. Durante el recorrido, los jóvenes conocieron la rutina diaria de los diputados y aprendieron sobre la rica historia del edificio legislativo. Además, tuvieron la oportunidad de interactuar con los legisladores Rudi Bundziak y Alicia Zalesak.

Los alumnos exploraron el Recinto de Sesiones y el espacio tecnológico del «Embajador Legislativo», donde participaron en actividades interactivas y recreativas diseñadas para acercarlos al funcionamiento del Poder Legislativo.

Beatriz Rapp, bibliotecaria del CEP 3, compartió sus impresiones al acompañar a sus estudiantes en esta experiencia: «Es la primera vez que vengo con los chicos acompañándolos. La verdad que es un recorrido muy lindo e importante, que les ayuda a pasar de los conceptos a la realidad», expresó.

Rapp también destacó el impacto de la actividad en sus alumnos: «A mí me parece que esto les queda grabado en la mente. Siempre les enseñamos la teoría, pero acá ven la realidad, y esas imágenes las guardan», dijo.

Brandon, estudiante de cuarto año, valoró la oportunidad de conocer de cerca el trabajo legislativo: «Me pareció muy interesante ver cómo funciona el órgano legislativo de la provincia, cómo se toman decisiones, cómo ayudan al pueblo y cómo tratan de integrar cada vez más a los chicos de los secundarios en el proceso. Esto nos permite tener una voz y abordar situaciones que no se han visto desde hace mucho tiempo». manifestó.

El joven también resaltó un aspecto que lo impresionó especialmente: «Lo que más me llamó la atención fue el tema de la robótica y la inteligencia artificial. Me sorprendió mucho que los diputados utilicen estas herramientas para analizar leyes que llevan años vigentes y consideren posibles modificaciones».

Por su parte, Sofía, otra estudiante de cuarto año, expresó su entusiasmo: «Sí, es la primera vez que vengo. La verdad que fue muy interesante, nos sorprendió mucho. Fue muy innovador todo y estamos muy contentos».

Cuando se le preguntó sobre lo que más le impactó, Sofía no dudó: «Lo que más me impactó fue el recinto. Es un lugar imponente, con mucha historia y cargado de simbolismo. Me encantó poder ver en persona el espacio donde se toman decisiones tan importantes para nuestra provincia», destacó.