En el marco de la “Noche retro”, se presenta en Posadas una de las bandas emblemáticas de la música tropical.

Se viene una nueva noche Retro, la fiesta comandada por la dupla explosiva entre Flavio Bogado y Juanca Horodeski vuelven a la cabina de UMMA (Maipú 2060) para regalarle a su público una noche cargada de emociones y diversión, para esta oportunidad, este sábado 3 de agosto como propuesta en vivo llega por primera vez al escenario Matías Sotelo y los continuados; Una cita imperdible para disfrutar de clásicos inolvidables en vivo y bailar toda la noche al ritmo de las canciones que marcaron generaciones.

Con tres décadas de trayectoria los continuados son reconocidos como una de las bandas más convocantes y emblemáticas de la escena tropical de nuestro país y sobre todo de nuestra región, ya que sus primeros pasos y despegue se dio en Resistencia. En esta oportunidad la banda hará un repaso por su extensa discografía en la cual no faltarán sus clásicos de todos los tiempos como “novios Cruzados”, “Hasta morir de placer” o “Que no me faltes tú”.

Los ingresos se pueden adquirir en la boletería de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas, en Deli Drink Posadas (Salta 2209) o a través de la plataforma ticket misiones.

Sobre Matías Javier Sotelo

Conocido artísticamente como la voz del grupo Los Continuados, banda líder en el género cumbia Chaqueña, es un cantante, compositor, productor discográfico, y empresario argentino. Se hizo conocido en todo el nordeste de Argentina como el «Cantante de Los Continuados» tanto por los críticos como por los fanáticos de la música.

Es el artista cuyo nombre identifica el término “Cumbia Chaqueña” palabra que se utiliza desde fines de los 90’ para describir el nuevo género musical que surgió en Resistencia, la capital chaqueña y que sintetiza la herencia musical de Los Conti -del que su padre es el histórico vocalista- con la fusión del vallenato colombiano, ritmo que Matías descubrió en un viaje a Asunción Paraguay, una influencia que con los años alcanzó a todos los artistas del género.