El próximo sábado 10 de enero se pondrá en marcha la Liga de Verano de Beach Vóley, una propuesta deportiva que se desarrollará en el balneario El Brete y que convoca a duplas en la categoría Libre.

La competencia se extenderá a lo largo de cuatro fines de semana consecutivos y tiene como objetivo promover la práctica deportiva al aire libre, fomentar la vida saludable y generar espacios de encuentro durante la temporada de verano.

La iniciativa es organizada por la Dirección General de Deportes, dependiente de la Secretaría de Salud, Deportes y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Posadas. Las inscripciones se encuentran abiertas y pueden realizarse a través de los números 3764-683791 y 3764-112707.