El intendente de Puerto Iguazú, Claudio Filippa se refirió hoy al impacto que tendrán en esta ciudad algunas de las medidas que se anunciaron el día sábado, por parte del presidente Alberto Fernández.

En una transmisión realizada en redes sociales, el jefe comunal hizo un análisis de la situación que está atravesando hoy a ciudad, con posibilidad de pérdida de empleos y caída en la circulación de liquidez en la mayoría de los emprendimientos turísticos de la ciudad.

Filippa estuvo acompañado por Arturo García, de Obras Privadas, quien detalló los alcances que tienen a partir de hoy los trabajadores de obras de construcción; y del concejal Ernesto Benítez, quien dio detalles sobre el protocolo que tendrán las peluquerías, que también desde hoy pueden volver a atender.

“Estamos en contacto permanente con las autoridades provinciales, a los que les transmitimos las inquietudes de distintos sectores, como por ejemplo la que hicieron hace algunos días los integrantes de «Iguazú Corre», para que se les permitiera salir, pero el gobernador todavía no lo permitió”, remarcó Filippa.

El intendente también se refirió a la situación de los empresarios de la actividad turística: “están muy preocupados, para evaluar las oportunidades de créditos para abonar los sueldos al personal, y cada uno de ellos tiene un gran compromiso para preservar las fuentes de trabajo, por eso se está trabajando en líneas de crédito y subsidios”.

“Somos conscientes y estamos muy preocupados por los vecinos nuestros, que según nuestros datos son 14.500 personas que dependen directamente del turismo y pedimos a Dios que nos ayude para que se vaya esta enfermedad porque estamos en una situación crítica, sobre todo por lo que implica la comida”, señaló

“La realidad desde el punto de vista sanitario es que no se puede dar el mínimo de margen en la provincia para que se den casos de coronavirus y es por eso el aislamiento, pero también somos conscientes de que no nos queda mucho tiempo para seguir aguantando, pero no depende de nosotros porque esto se está dando a nivel mundial; por lo tanto hay que tener paciencia que ya va a pasa”, remarcó el jefe comunal.