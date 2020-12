Este martes, en el programa de Alejandro Fantino, se dio a conocer un audio de Claudia Mariana, la madre biológica de Magalí Gil, la supuesta sexta hija de Diego Maradona. En la grabación, la mujer dice que quiere contar su historia y asegura que la joven es “ciento por ciento hija de Diego”.

Todo comenzó cuando Omar Suárez, uno de los invitados del día a Fantino a la tarde, reveló que había recibido un inesperado mensaje de una señora llamada Claudia, que quería comunicarse con él porque le tenía confianza. “Cuando te diga quién soy te vas acordar. Entonces le dije que me escribiera”, relató el productor y empresario.

Según sus palabras, la relación entre esta señora y el Diez transcurrió entre los años 1994 y 1995. “Me cuenta que vivía en un hotel en Rivadavia y Rodríguez Peña, que era camarera de un bar. Me mandó fotos y me nombró gente de esa época que yo conocía. Me contó que se enfermó cuando tuvo a Magalí y la dio en adopción”, aseguró el dueño de Cocodrilo.

Tras esta introducción, se difundió al aire el audio revelador. “Hola Omar, habla Claudia Mariana, la mamá de Magalí. Quería contarte a vos mi historia. Tuve a Magalí con Diego y te cuento que la tuve que dar en adopción por los problemas que había en esa época. Pero ahora me animé. Confío ciegamente en vos y quiero contarte lo que me pasó”, afirma Mariana en la primera parte.

“Lo único que pido es respeto por la situación, porque fue muy difícil. Pido respeto por mi hija y apoyo. Magalí es realmente es ciento por ciento hija de Diego. Por eso Necesito el respeto para ella y para su familia. Gracias por escucharme”, continuó la señora. “Tengo mucho respeto por los padres que la criaron y voy a estar toda la vida sumamente agradecida, de todo corazón”, concluyó en agradecimiento para la familia que adoptó a su hija.

A horas de que todos los hijos se reúnan para determinar los pasos a seguir con respecto a la herencia de Diego Maradona, en el programa de Alejandro Fantino afirmaron que “Magalí entraría en la sucesión si se confirma que es su hija a través de un ADN”.

Más temprano, en Nosotros a la mañana, Magalí había manifestado: “Mi búsqueda viene hace ya aproximadamente dos años. Desde un comienzo, junto a mis abogados, además de las acciones legales correspondientes, siempre intentamos un acercamiento con Diego Maradona, a través de su letrado, Matías Morla”.

Luego continuó su relato: “Con Morla la relación siempre fue excelente hasta que lamentablemente no prosperó, se cortó, a mediados de este año. Si me preguntás el motivo no lo sé, pienso que fue por un tema de la pandemia”.

Magalí tiene 25 años y se enteró hace dos que Diego Maradona podría ser su padre, luego de una charla con su madre biológica a quien acababa de conocer. Hasta ese momento ella conocía el nombre de su madre pero no había tenido inquietudes respecto a sus progenitores.

La semana pasada, tras la muerte de Diego Maradona, Gil emitió un comunicado en el que expresaba su dolor por la partida de quien puede llegar a ser su padre y aseguraba que continuaría en la Justicia en búsqueda de su identidad.

“Siempre tuve conocimiento de que había sido adoptada y el nombre de mi madre biológica. Lo que nunca supe es quién era mi padre. La sorpresa de la noticia me conmovió. En pleno trámite de filiación nos atravesó la noticia tristísima que conmovió al mundo”, dijo.