La ceremonia se realizó en el Salón de las Dos Constituciones, donde los legisladores le entregaron también la declaración de interés provincial de la Cámara de Representantes por este reconocimiento. Por su parte, la secretaria embajadora para la paz del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, Liliana Hernández, hizo entrega del diploma doctoral correspondiente.

El evento, encabezado por el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, diputado Héctor Pereyra Pigerl, contó con la participación del presidente de la Comisión de Turismo, Isidro Duarte; la presidenta del Instituto Misionero de la Biodiversidad, Viviana Rovira; y el subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable, Alan Vortisch, quienes luego expusieron acerca de políticas públicas sobre las intervenciones y estrategias relacionadas con la biodiversidad y la sustentabilidad. Asistieron legisladores, autoridades provinciales y municipales, representantes de diversas organizaciones, familiares de la distinguida y público interesado en la temática.

Pereyra Pigerl expresó “la bienvenida en nombre del presidente del Poder Legislativo, Carlos Rovira, a quien es la embajadora de esta provincia de Misiones”. Y agregó: “Él auspició este encuentro y todos acompañamos esta política de Estado”.

“Tenemos el orgullo de que ‘Miuki’ sea nuestra embajadora, y este orgullo se traduce en esta mención tan especial que es el doctorado honoris causa de la ‘casa común’, de la que tanto se habla”, aseguró.

“Desde esta Cámara, cuidar lo nuestro es una misión tan especial”, resaltó. Y “’Miuki’ representa ese trabajo en común, dentro de Argentina, en Buenos Aires, y en el exterior”, añadió.

”Este diploma es tan especial, tuyo, de tu familia y de todo el pueblo y de la política de estado que conduce el ingeniero Carlos Rovira”, enfatizó al dirigirse a Madelaire. “Por eso, la distinción es individual y a su vez colectiva”, remarcó.

El legislador convocó a “seguir reflejando esa política de estado provincial y a cuidar la ‘casa común’”. Muchos no lo entienden, pero desde esta Cámara no solo nos protegemos a nosotros, sino que también protegemos a toda la humanidad”.

Hernández, en tanto, resaltó los atractivos naturales de la provincia: “Para ustedes es natural, pero yo cada vez que vengo a Misiones me enamoro un poquito más, si es que eso se puede”.

“Yo recorro el país y me sorprende la gente de Misiones, su humildad y solidaridad”, elogió. “Porque cuando hablan de ecología no es solo el funcionario detrás de un escritorio, sino que es la gente que se entusiasma, que tiene pasión, el niño que cuida un animalito… lo público y lo privado, todos juntos, no hay grieta”, aseveró.

“Es realmente maravillosa esa humildad y sencillez, no me canso de felicitarlos porque es un patrimonio único de la provincia”, destacó.

En cuanto a “Miuki”, la describió como “diseñadora, humanista, vanguardista, innovadora, emprendedora y motivadora”. Pero, además, manifestó que “hay algo más en ella, que es mostrar con tanta pasión a la gente de Misiones, que quizás no se ve en un video o foto”.

“Miuki” dijo que para ella es “una grata sorpresa recibir este honoris causa; sinceramente algo inesperado”.

Agradeció “a la provincia entera, porque es fuente de inspiración para todo el planeta” y aseguró que es “un orgullo ser de esta ‘Tierra sin mal’”.

Dijo sentir “calidez” y “vibra tan positiva” en la Legislatura. “Agradezco al ingeniero Carlos Rovira, porque esa gran energía viene de él; todos lo admiramos muchísimo y le agradecemos un montón”.

“Desde el lado del respeto, amo a nuestra provincia”, resaltó. Y manifestó su admiración a cada uno de los presentes: “Todos los que estamos acá, por algo estamos, todos tenemos esa misma frecuencia”, dijo.

Finalmente, manifestó que “el respeto por la naturaleza es un compromiso moral” e invitó a todos “a que seamos una sociedad activa en el cuidado del medioambiente”.