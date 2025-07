El Polideportivo Mundialista fue sede el pasado sábado de una jornada a pura emoción y deporte, con la participación de 16 equipos de distintas localidades de la provincia, incluyendo Posadas y Eldorado.



Una verdadera fiesta del vóley formativo, donde los jugadores compartieron partidos y experiencias, fortaleciendo valores como el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo.



Agradecemos a todas las delegaciones, entrenadores y familias que acompañaron este evento que sigue posicionando a Montecarlo como una ciudad referente del deporte en Misiones. 💪🏽🏐

RESULTADOS:

🔹 CATEGORÍA SUB 10

primer puesto Escuela Municipal de Vóleyu Guaraypo y Cuatro Boca – Montecarlo

segundo puesto “Águila Vóley” – Eldorado

🔹 CATEGORÍA SUB 12

primer puesto “Las Superpoderosas” del Bº San Lorenzo – Montecarlo

segundo puesto “Águila Vóley” – Eldorado

🔹 CATEGORÍA SUB 14

primer puesto Escuela Municipal de Vóley de Guaraypo y Cuatro Boca – Montecarlo

segundo puesto “Brujas Vóley” – Posadas