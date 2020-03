En la mañana del Lunes se brindó una charla de capacitación a todo el personal que se desempeña en el área administrativa y de atención al público de la Municipalidad de Leandro N. Alem, en el marco de la campaña de Prevención de enfermedades vectoriales y COVID19 que se lleva adelante desde la gestión de Gobierno del Intendente Valdy Wolenberg.

El Intendente de Alem resaltó que «el objetivo es tomar conciencia de la gravedad de la situación y extremar los cuidados necesarios a los fines de evitar la transmisión y propagación tanto del Dengue como Corona Virus, para ello hemos adherido al decreto del Gobernador y pedimos la responsabilidad de cada uno en cuidarnos entre todos».

Desde la Municipalidad de Alem se recomienda constantemente, lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol en gel frecuentemente antes de consumir alimentos y luego del contacto con superficies, evitar contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias, cubrirse la nariz y la boca al estornudar, como también al toser hacerlo en el pliegue del codo.

A su vez, se recuerda especialmente seguir las indicaciones de Salud Pública, quedarse en sus casas y evitar trasladarse. No asistir ni organizar eventos, fiestas, etc con aglomeración de personas. Es muy importante no entrar en pánico e informarse a través de fuentes oficiales.

El virus se mueve con la gente, si la gente se detiene también se detiene el virus.

Ante cualquier duda comunicarse al 0800 444 3400 y en el caso de personas mayores el PAMI habilitó una linea gratuita exclusiva comunicándose al 138 opción 9.