Los alumnos del Instituto Cristiano “Emanuel”, de Posadas y del CEP N° 21, de Leandro N. Alem, visitaron la Legislatura. Fueron recibidos por el diputado provincial, Martín Cesino, y durante el recorrido, tuvieron una charla en el Recinto, programaron a ‘Legis’ en el Embajador Legislativo, y para finalizar, jugaron al Kahoot! en el Salón de las Dos Constituciones.

La Profesora de Ética del Instituto Cristiano Emanuel, Sofía Maidana, comentó que, “es la primera vez que venimos a la visita guiada y nos pareció excelente está actividad porque mezcla el aprendizaje, la didáctica y la innovación; agradecemos por el buen trato recibido, los chicos quedaron encantados”.

La estudiante Lara Ester Castro, contó su experiencia durante la visita, “vine por primera vez y me llamó mucho la atención lo del Embajador, y después por ejemplo, lo que nos explicaron acá, cómo trabajan los diputados en el Recinto durante la Sesión, y quienes son los que asisten”.

Asimismo, el estudiante Antonio González dijo que, “vine con mi papá a presenciar una Sesión, pero es la primera vez que vengo a una Visita Guiada y algo que me sorprendió fue el Embajador con ‘Legis’, y cómo está todo sistematizado y organizado acá en la Cámara de Diputados, me gustó mucho la experiencia”.

“Me llamó la atención lo grande que es el lugar y lo bien organizada que están las Visitas Guiadas”

Así se expresó el estudiante del CEP N°21, Fabricio Pettri, quien además comentó que es la primera vez que visita la Legislatura y dijo que, “el lugar me gustó mucho y las instalaciones me parecieron muy cómodas; la experiencia es algo que no me voy a olvidar durante un tiempo. Saber que todos los jueves se juntan ahí a debatir algo tan importante cómo las leyes de nuestra provincia, es algo fundamental”.

A su vez la profesora de Ciencias Sociales, Elizabeth Moreira, contó que no es la primera vez que viene a las visitas guiadas y que lo ha hecho antes de la pandemia, “hubo muchos cambios desde la última vez que vine, las charlas son más educativas y didácticas”.

También destacó la importancia del recorrido, “esto tiene un impacto muy positivo en los estudiantes ya que es muy enriquecedor para los conocimientos que damos en clase”.