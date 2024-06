La mujer se descompensó durante una marcha en la que exigieron la aparición del menor. En simultáneo, la Justicia allanaba la casa del matrimonio que fue detenido el viernes

Loan Danilo Peña lleva 10 días desaparecido en el departamento de 9 de Julio, Corrientes y lo que comenzó siendo una investigación por averiguación de paradero viró hacia un posible secuestro en las últimas 48 horas. Tras días de desesperación, la mamá del nene de 5 años reclamó por su hijo entre lágrimas. “Quiero que mi hijo vuelva”, expresó. Durante un llanto desgarrador, la mujer se descompensó y debió ser atendida por una ambulancia

La jornada del viernes estuvo cargada de novedades en la causa; así, la hipótesis de que el niño fue raptado cobró más relevancia. Incluso, a las tres personas que ya se encontraban detenidas, se sumaron otras tres: María Victoria Caillava, funcionaria municipal, y su esposo Carlos Pérez —matrimonio que estuvo presente en el almuerzo del que participó el niño antes de salir a buscar naranjas— y el comisario que dirigió la búsqueda desde un primer momento, Walter Maciel.

Mientras las autoridades allanaron la casa de Caillava y realizaron excavaciones en su jardín, los familiares del menor se convocaron en la Plaza San Martín del distrito para exigir por la aparición de Loan.

Durante la marcha, la madre del niño, María Noguera, se descompensó y debió ser atendida por una ambulancia. En medio de un desgarrador llanto, la mujer reclamó: “Quiero que mi hijo vuelva”, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario Época. La última foto de Loan

“El comisario me dijo que no haga la marcha”, contó Noguera en diálogo con TN y cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad al plantear: “No sé por qué me sacaron el teléfono. Eso quiero saber, por qué me quitaron el teléfono si yo estuve en mi casa”. El padre de Loan, José Peña, también estuvo presente en la movilización.

El niño desapareció el jueves 13 de junio. Participó de un almuerzo en la casa de su abuela y luego salió a recolectar naranjas con tres adultos y otros menores de edad. Sin embargo, nunca regresó.

Las personas que se encontraban con él fueron los primeros detenidos en la causa por abandono de persona. Se trata de Bernardino Antonio Benítez —el tío del niño—, Mónica del Carmen Millapi y su pareja, Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez. Los dos primeros prestaron declaración el viernes y participaron de la reconstrucción de los hechos. Hasta ese momento, Benítez era el principal sospechoso.

Sin embargo, las pericias realizadas en los vehículos de las personas que asistieron al almuerzo hicieron que la investigación cambie su curso, puesto que los perros identificaron la presencia de rastros de Loan en dos vehículos pertenecientes a Caillava y Pérez: una Ford Ranger, con la que fueron a la reunión en la casa de la abuela del niño, y un Ford Ka, con el que viajaron al día siguiente de la desaparición a la ciudad de Corrientes por un supuesto turno médico. En el primero el resultado fue parcialmente positivo, mientras que en el segundo arrojó un 100 por ciento de coincidencias.

Por esto mismo, la Fiscalía ordenó su detención, junto con la de Maciel, por haber sido quien autorizó que la pareja se traslade hacia otra ciudad en horas claves para la búsqueda.

Luego de esta actualización en la causa, el intendente de la localidad de 9 de Julio, Hugo Sebastián Ynsaurralde, desafectó y apartó de sus funciones a María Victoria Caillava, que se desempeñaba hasta ayer como directora de Producción en la Municipalidad. A su vez, pasaron a pasividad al comisario, según confirmaron desde la Policía de Corrientes a Infobae. “Se ha dispuesto la pasividad desde la fuerza policial y el inicio del sumario administrativo respectivo, mientras se siguen llevando adelante aún distintas tareas al respecto”, dijeron. Maciel, señalaron fuentes oficiales a este medio, está en la sede de la Fiscalía a la espera de ser indagado.