Según informaron en los últimos días, el patrimonio que dejó el Diez, sorpresivamente, es igual a un mes de trabajo del crack del Barcelona.

El pasado 25 de noviembre la muerte de Maradona conmovió al mundo, y desde ese momento las internas que había en su círculo íntimo estallaron. Después de su entierro cada una de las partes comenzó a defender sus intereses y todo indica que pelearán hasta lo último por quedarse con lo que les corresponde a cada uno, sin regalar nada a nadie.

Con el correr de los días, desde sus hijas hasta sus ex parejas comenzaron a revelar cientos de detalles de la vida de Diego. En una de las charlas que dio Marío Baudry, pareja de Verónica Ojeda y representante legal de Dieguito Fernando, contó cuánto dinero dejó el genio del fútbol mundial y sorprendió a todos.

Es que el público estaba acostumbrado a ver la lujosa vida que llevaba Maradona y parecía que la fortuna que llegó a cosechar durante su exitosa carrera futbolística no iba a terminar nunca, pero todo tiene un final y más cuando se trata de plata. En una entrevista, el abogado dijo que en las cuentas de Diego solo habían quedado seis millones de dólares, algo que es muy difícil de creer, pero que parece ser cierto.

Por otro lado, la comparación entre Diego Maradona y Lionel Messi sigue, ahora no solo es futbolísticamente sino que también en lo económico, es por eso que en minutouno.com te contamos de que se trata. La revista Forbes publicó un ranking anual de los deportistas mejor pagados del 2020.

En el segundo lugar, se encuentra Lionel Messi con $104 millones. De los que $72 millones son sueldo y $32 millones de patrocinios. Esto es equivalente al dinero que se conoció que dejó Maradona en todas sus cuentas, esto causó mucha sorpresa, ya que cada allegado a «Pelusa» decía que manejaba una gran cantidad de dinero y es lo que se está tratando de investigar.

«Diego ganó mucha plata; el problema es que no la tiene Diego. Los resúmenes de gasto no se presentaron así que no sé si se la gastó o si se la gastaron o si está en algún lado. Diego no la tiene. En la Justicia no hay nada», había explicado Baudry en su momento. Entonces, ¿dónde está el dinero que ganó el astro del fútbol durante su carrera? Eso será un misterio que deberán resolver las autoridades.