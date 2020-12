El piloto misionero Gonzalo Weiss ya se encuentra en Europa y mañana, miércoles, realizará una prueba de rally por los caminos vecinales de Orense en la región de Galicia en España.

A los 16 años y después de 38 carreras en el Misionero de Karting de la FeMAD, donde logró 19 victorias, se impuso en 17 series y alcanzó 17 poles y dos carreras en el Misionero de Rally, donde ya logró un podio en la Clase N7, el juvenil piloto de Aristóbulo del Valle fue captado por la empresa ‘Road to Success’, que tiene como Mánager y Coaching deportivo, al ex piloto de automovilismo, el argentino Facundo Regalia.

La empresa Road to Success, tiene su base en Madrid y se dedica reclutar a jóvenes piloto de todo el mundo, menores de 20 años, para ayudarlos a dar sus primeros pasos en el deporte motor en Europa y luego sumarlos a los torneos de rally regionales ya sea de España o Francia con el objetivo a largo plazo de que llegue al Campeonato Mundial Junior de Rally (JWRC).

En el caso de Weiss estará probando mañana miércoles un Peugeot 208 R2 del ARVidal Racing, que tiene su base en Vimianzo, a pocos kilómetros de las ciudades de Santiago de Compostela. El ARVidal Racing tiene más de 40 títulos en campeonato regionales de España, Francia y en Europa.

Weiss, quien viajó junto a su padre René, llegó esta madrugada a Madrid España, y esta mañana viajó a la zona de Vimianzo, ciudad donde estará conociendo el taller del equipo, se probará la butaca y conocerá a su navegante, el español Pablo Sánchez, quien lo acompañará en su primera prueba España.

“La verdad es que estamos muy ilusionado y ansioso. Al principio tuvimos un pequeño inconveniente con la carta de invitación de la Federación Española, pero por suerte se pudo solucionar rápido y pudimos viajar. Llegamos y hoy vamos a encontrarnos con el equipo, el taller que se encuentra en Vimianzo y de ahí dejar todo listo para la prueba de mañana”, explicó Weiss desde España.

Sobre la prueba explicó “será de 80 kilómetros por los caminos de la región de Orense con Pablo Sánchez que es un navegante español, que me va acompañar en la prueba. El jueves vamos a hacer un análisis de la prueba y nos quedamos hasta el 21 para definir algunas cosas y ver como seguimos”.

“Estoy viviendo y cumpliendo un sueño. Muy agradecido a mí familia que me apoyó en todo momento, a la empresa Road to Success, a Facundo Regalia, a Cohete Suárez, que me apoyan desde el primer minuto, a cada una de las empresas, familias e instituciones que me dieron una mano para concretar este sueño: Municipalidad de Aristóbulo del Valle, Del Valle Movimiento de Suelos, Eldor Hut, El Tauro transporte, Finke Metalúrgica, Juan José Mac Donald, Distribuidora Agustina, familia Boni, familia Rolín, Pablo Hulet, familia Potschka, Kainer Competición, Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes de Rally (AMPyNaR), Asociación Argentina de Volantes (AAV), Automóvil Club Misiones (ACM), Amigos del Fierro de Aristóbulo del Valle”, resaltó el piloto de la Clase N7 del Misionero de Rally.