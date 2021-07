El Ministerio de Deportes de la provincia visitó este viernes la localidad de 25 de Mayo con una serie de actividades enmarcadas en el programa Municipalización de Políticas Deportivas.



En el edificio municipal, el ministro Javier Corti llevó adelante la rúbrica del acuerdo que significará el trabajo conjunto para la ejecución del programa, con el intendente anfitrión Mario Lindemann y con el municipio de Alba Posse, representado también por el intendente Lucas Gerhardt.



En el SUM, en tanto, el ministro Corti junto a su colega de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, magister Samuel López, y el intendente Lindemann realizaron la apertura de las charlas de capacitación que se brindaron de manera articulada entre la Dirección de Niñez y Adolescencia del municipio, los ministerios de Deportes y de Prevención de Adicciones y la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Vicegobernación.



Coordinada por la subsecretaría de Formación y Desarrollo Deportivo, a cargo del profesor Marcelo Caso, la jornada de charlas comenzó con la temática Prevención de consumos problemáticos en la niñez y adolescencia, brindada por el profesor Gustavo López, del equipo del ministerio de Prevención de Adicciones. A continuación, el tema fue Los derechos del niño, niña y adolescente en el deporte, abordado por la licenciada Gisela Knipp, capacitadora de la Defensoría de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes.



La jornada se completó con una capacitación de Gimnasia formativa, dictada por la profesora Natalia Ottaviano, quien además de tener una vasta experiencia en la disciplina como entrenadora, forma parte de la Federación Misionera de Gimnasia y actualmente es la tecnificadora deportiva regional de gimnasia rítmica y artística del programa Escuelas Deportivas Argentinas (EDA). Las charlas contaron con la participación de docentes del área educación física, entrenadores, entrenadoras, dirigentes deportivos y referentes de áreas interdisciplinarias de toda la zona de influencia, con cupos limitados y contemplando los protocolos de bioseguridad vigentes.



En la oportunidad, además, el ministerio de Deportes brindó kit de entrenamiento a la asociación Boxing The Cobra y el bono deportivo Deporbono 4 a los clubes San Martín, Ex Alumnos 443, asociación Comisión de Deporte Primavera y Boxing The Cobra, todos del municipio anfitrión.