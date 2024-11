Este lunes 18 de noviembre comienza en la ciudad de las Cataratas la cuarta edición del Mercado Audiovisual Entre Fronteras (MAEF), evento coorganizado por el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAVIM), el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) y el Instituto Estadual de Cinema de Rio Grande do Sul (IECINE). A su vez, cuenta con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y con la participación de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) por segundo año consecutivo.

El evento, que se desarrollará en el Hotel Village Cataratas, tendrá su Acto de Apertura a las 15 hs y contará con la presencia de Sergio Acosta, presidente del IAAviM; Lourdes Aquino, directora de Administración del INAP y Marcelo Pedott de IECINE.

Participarán en el MAEF productores y directores de 18 proyectos audiovisuales de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, que fueron previamente seleccionados por comités de profesionales de la industria de cada país.

El Mercado contará con espacios cerrados exclusivos para los productores, como las rondas One to One y las sesiones de Pitch, ambos espacios donde interactuarán con players (posibles compradores, distribuidores o inversores) para presentar sus proyectos y lograr concretar alianzas y negocios para fortalecer sus obras. Además, charlas abiertas al sector audiovisual y al público interesado, de acceso libre y gratuito.

Programa

Lunes 18/11

Hotel Village Cataratas

15 hs

ACTO: Presentación institucional del IV MAEF

Hotel Village Cataratas

Participantes: Sergio Acosta (IAAviM) – Marcelo Peddot (IECINE) – Lourdes

Aquino (INAP)

16 hs

CHARLA: ESTRATEGIA DE FESTIVALES Y VENTAS INTERNACIONALES

Participantes: Candela Figueira y Rosalía Ortiz (Punctum Sales)

19 hs

Primeras Rondas de Pitch

(Ocho proyectos)

Martes 19/11

9 hs

Hotel Village Cataratas

Segundas Rondas de Pitch

(Diez proyectos)

17 hs

Viejo Hotel Cataratas – PNI

Presentación Comisión de Filmaciones Misiones

Participantes: Sergio Acosta, Santiago Carabante y Natalia Bonetti

(IAAviM)

Miércoles 20/11

hotel Village Cataratas

9 hs

Mesas One to One (Reuniones 1 a 1)

9 hs

CHARLA: Desafíos de Producción en la Región Entre Fronteras

APIMA / CAMPRO / Productores de Misiones

Participantes: Javier Diaz (APIMA) – Pepe Salvia (Productor de Misiones) –

Ricardo Arriola (CAMPRO)

11 hs

CHARLA: Incentivos & Producción – Cash Rebate

IAAviM – CAIC – APIMA – Productores de Misiones – FIPCA – CAMPRO

Participantes: Daniel Pensa (CAIC) – Vanesa Pagani (APIMA) – Yamila

Barnasthpol (Productora de Misiones), Fernando Madedo (FIPCA) – Ricardo

Arriola (CAMPRO) – Noel Galián (IAAviM)

15 hs

CHARLA: Festivales, circuitos y distribución

Festival Audiovisual Internacional (PY)

Festival de Gramado (BR)

Festival da Fronteira (BR)

Arder en la Frontera (BR – AR – PY)

Oberá en Cortos (AR)

Festival Tres Margens (BR – AR – PY)

15 hs

Mesas One to One (Reuniones 1 a 1)

16 hs

CHARLA: Animación, VR y AI

Participantes: Sol Monferrán (Multiversos) – Eretz Toledo (ExPyLab)

18 hs

Presentación de la línea de coproducción ENTRE FRONTERAS

Participantes: Sergio Acosta (IAAviM) – Christian Gayoso (INAP)

Screening: Cortometrajes “Mita’i Churi” y “El crujido de la calma”

(Obras ganadoras de la Convocatoria de Coproducción Internacional de

Cortometrajes IAAVIM / INAP 2022)

19 hs

Premiación y Cierre del IV MAEF

Para mayor información visitar el perfil de instagram del Mercado @mercadoaef y los sitios oficiales de los coorganizadores.