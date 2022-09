En el oficialismo dan por descontado que no lograrán imponer el proyecto original, que establece 25 miembros para el máximo tribunal. Por eso, negocian modificaciones y podrían reducir ese número a 15.

Habían pasado apenas unos minutos de las 9.30 cuando empezaron a sonar los teléfonos, casi en cadena, de los principales senadores de la oposición. El que los llamaba era José Mayans, el jefe del oficialismo en la Cámara de Senadores. Tenía un mensaje clave para darles: “Vamos a sacar lo de la Corte mañana, creo que tengo los 37 (votos). ¿Ustedes no van a dar quórum? ¿No hay ninguna posibilidad?”. Recibió la misma respuesta de todos: ninguna posibilidad.

Pero el kirchnerismo ya no necesita el apoyo de Juntos por el cambio, pues tras arduas negociaciones y algunas concesiones habría logrado juntar los 37 votos que necesita para formar quórum y tratar mañana desde las 14 la ampliación del número de miembros de la Corte Suprema. Así, la reforma de la Corte se discutirá en el Senado horas antes de la exposición de Cristina Fernández ante el tribunal que la juzga por corrupción en la obra pública. Pura política.

El dictamen que firmaron a mediados de junio dice que la Corte pasará de cinco a 25 miembros. Sin embargo, lo que se aprobaría mañana sería un dictamen modificado. ¿Por qué? Porque el senador por San Luis, Adolfo Rodriguéz Saá, que presentó su propio proyecto de modificación de la Corte ampliando el número de miembros de 5 a 9, no está de acuerdo con llevarlo a 25. Lo que habría negociado con el kirchnerismo sería un intermedio: ni nueve ni 25, sino 15. Habrá que esperar a mañana para conocer el detalle.

Las cuentas de Mayans están finitas. Con Murice Closs en reposo por un post operatorio y contando a Rodríguez Saá, el oficialismo suma 34 senadores. Le faltan tres. ¿Quienes le daría esos votos clave? Alberto Weretilneck de Río Negro, que está de acuerdo con ampliar la Corte pero no a 25 sino a 16 miembros, Clara Vega de La Rioja –que asumió por juntos por el Cambio pero rapidamente se alineó con el oficialismo– y la misionera Magdalena Solari Quintana.

El senador kirchnerista Oscar Parrilli y el jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans (Foto: FDT)

Desde Juntos por el Cambio ya avisaron que no darán quórum. Sin embargo, en caso de que el oficialismo consiga el número, bajarán al recinto para participar del debate y exponer al oficialismo. Consultado por TN, el radical Alfredo Cornejo, apuntó: “Al oficialismo del Senado sólo le importa la agenda de Cristina que, claramente, está a millones de años luz de los problemas del país”.

Asimismo, el presidente del bloque PRO, Humberto Schiavoni, sumó: “Estamos en contra de modificar la composición de la Corte. Este proyecto de elevar a 25 miembros no tiene antecedentes y es claramente otro intento de avasallamiento a la justicia. Lo que necesitamos es un Poder Judicial que trabaje con independencia y sin presiones del Ejecutivo”.

Lo cierto es que más allá del resultado del debate en el Senado mañana, la ley de ampliación de la Corte tiene prácticamente nulas chances de avanzar en Diputados. ¿Por qué el kirchnerismo avanza, entonces, con esta iniciativa en el Senado? Por estrategia política; para instalar en la agenda pública la discusión sobre la idoneidad y transparencia del máximo órgano del Poder judicial, la Corte.

Un camino sinuoso para reformar la Corte

La iniciativa de reforma de la Corte Suprema tomó como base un proyecto presentado por los gobernadores oficialistas a principios de junio pasado, con el argumento de federalizarla y, de esa manera, elevar el número de miembros a 25.

Luego, el proyecto intentó ingresar a la Cámara Alta, pero finalmente quedó trabado el 7 de julio pasado, hace ya más de dos meses. Cuando todo parecía acordado para ir al recinto, el Frente de Todos encontró problemas para conseguir quórum y la sesión fue desactivada.

En paralelo y en el marco de un contexto absolutamente distinto luego del intento de asesinato a Cristina Kirchner y el actual alegato de la defensa de la Vicepresidenta en la causa Vialidad Nacional, el sector K del Gobierno volvió a insistir con la ampliación del máximo órgano judicial del país.

El ministro de Justicia, Martín Soria, repitió este miércoles en declaraciones a El Destape Radio que “es fundamental aumentar los miembros de la Corte Suprema”.

La Corte Suprema de Justicia expresó «su más enérgico repudio» al ataque contra Cristina Kirchner y pidió el esclarecimiento del hecho, (Foto: Centro de Información Judicial)

Un mes atrás lo mismo había manifestado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al indicar: “Al tema de la Justicia va a haber que darle una resolución, porque ya no da para más. No pueden usar la Justicia de esta manera en campaña electoral. Ya empieza a molestar la democracia. Pedimos un cambio en la Corte Suprema porque no da para más y estamos buscando formas”.

De ser aprobada la norma, los actuales jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, continuarán en sus cargos. Hoy, el máximo tribunal debería estar integrado por cinco jueces, pero hay solo cuatro en funciones desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco, en octubre del año pasado. Es decir, se enviarían 21 nuevos pliegos para llegar a los 25 miembros.