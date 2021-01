Avanzan a ritmo sostenido las obras de la nueva área de terapia intermedia e intensiva del Hospital de Nivel II de Apóstoles Bernardo Allasia. La nueva Unidad, que eleva al hospital a un centro de alta complejidad, sumará 10 camas críticas al sistema sanitario provincial.



Ayer, también, quedó habilitado el área de Imágenes que cuenta con Mamógrafo y equipo digitalizador mixto para mamografía y radiología.

La habilitación de la Unidad de Terapia Intermedia e Intensiva será de suma importancia no sólo para la comunidad de Apóstoles sino también para la Zona Sur de Salud. “Seguimos recorriendo las obras que están en marcha en Misiones en materia sanitaria y esta es una de ellas. Esta obra no sólo fortalecerá la zona sur de salud, sino que ya no derivará a otros efectores de salud pacientes críticos, porque contará con un área equipada para ello”, destacó el Ministro de Salud Pública de Misiones, Dr. Oscar Alarcón.



Serán 10 camas críticas, 8 de terapia intermedia y 2 de terapia intensiva todas con sus respectivos equipos de seguimiento y de oxigenación.

Sobre los plazos que restan para la habilitación del área, el Ministro comentó que “todo dependerá del tiempo de construcción de la obra civil y de la complejidad del sistema de gases (oxígeno y aire comprimido) que lleva su tiempo, y si todo marcha como lo esperado en unos 45 días se estaría en condiciones de habilitar la Unidad”.



La jefa comunal María Eugenia Safrán agradeció a las autoridades sanitarias por el trabajo que se viene realizando en el Hospital en cuanto a la ampliación de servicios y en particular “a la construcción de una Unidad de Terapia Intensiva, la cual no pensábamos que iba a ser tan pronto y eso nos pone muy contentos porque será un gran salto para la ciudad en materia sanitaria”.



Montero, director del hospital, destacó que la nueva Unidad permitirá a reducir los traslados a otros hospitales y que con la apertura en el área de imágenes del Mamógrafo y del equipo digitalizador mixto para mamografía y radiología, ya no deberán ir a otras localidades en búsqueda de atención y “por sobre todo estos dos equipos son fundamentales para las acciones de prevención de cáncer de mama”.



Por último, el Ministro de Hacienda, destacó la inversión que viene realizando el Gobierno de Misiones en materia sanitaria. La inversión del Gobierno Provincial será cercana a los 25.000.000 pesos, entre obra y equipamiento.