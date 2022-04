Tras el empate ante Vélez, al entrenador del Xeneize le consultaron por la reaparición del mediocampista en la Reserva tras el conflicto que tuvieron

El empate de Boca Juniors ante Vélez por la 9ª fecha de la Copa de la Liga le impidió al equipo de Sebastián Battaglia cortarse como único líder de la Zona 2, pero al final de la jornada la mirada principal no estuvo posicionada completamente en lo ocurrido con el equipo en cancha. El día previo a este compromiso, Agustín Almendra reapareció en la reserva del Xeneize con un golazo sobre la hora y pidió en una entrevista posterior volver a tener una chance.

Frente a esa situación, la pregunta obvia para el DT en la conferencia de prensa estuvo asociada a la situación del futbolista de 22 años que fue separado del plantel el 1 de marzo por “actos de indisciplina” y no volvió a tener espacio. Lejos de mostrarse receptivo al pedido público de Almendra, Battaglia fue nuevamente contundente sobre el tema.

“ Ya fui muy claro. No quiero redundar en un tema que se hace denso la verdad. Sinceramente, no quiero redundar en lo mismo. Fui claro en mis declaraciones, fui claro cuando hablé en su momento. Así que no tengo por qué volver a aclarar las cosas otra vez ”, expresó con fastidio el conductor del plantel Xeneize.

Aquel día de marzo en el que anunció que separaba a Almendra, Battaglia explicó: “Fui claro con todo el plantel en cuanto a las reglas que tenemos que cumplir para nuestro equipo.



El que se quiera sumar, bienvenido sea, y el que no las cumpla, tendrá que tener sus consecuencias. Es la realidad.



Nosotros bajamos una línea y fuimos claros en lo que hablamos. No voy a entrar en detalles, pero fue una indisciplina que es complicada. Siempre lo quisimos ayudar (a Almendra) y es verdad.



Siempre estamos a disposición de todos, pero uno tiene que tener un cierto límite en algunas cosas para acompañarlo. Hay cosas que se van a la banquina. Vamos en un carril, el que quiera estar, bienvenido”.

Más allá de la tensión por este tema, Battaglia también se prestó para analizar el rendimiento del Xeneize ante Vélez en la conferencia de prensa que brindó en el Estadio José Amalfitani: “En el segundo tiempo mejoramos mucho.



Nos vamos conformes porque teníamos muchos juveniles si te ponés a ver el equipo. Me voy conforme con el segundo tiempo porque Boca intentó ganar el partido, ir a buscar, pensar en el arco de enfrente. Tuvimos situaciones. Termina en empate, pero disconforme no me voy”.

“Confiamos en mantener un nivel como equipo. Debemos tener una regularidad y mantener en el tiempo eso. Ni cuando ganamos somos los mejores, ni cuando perdemos somos los peores.



Tenemos que ir camino a encontrar una identidad como equipo que nos represente. Queremos trabajar en eso, queremos ir en busca de eso, pero es un trabajo que no es de un día para el otro.

Se va formando con todos los partidos, con el día a día, con el pensamiento de todos, con tirar todos para el mismo lado”, reflexionó.