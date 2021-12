La tercera y cuarta fecha del campeonato Zonal Norte de Karting y Motos se disputará el domingo en el kartódromo Interlagos de Puerto Libertad bajo la organización de la Asociación Zonal Norte de Karting y será fiscalizado por la Federación de Motociclismo, Motocross, Cuatriciclos, Enduro y Karting de Misiones (F.M.M.C.E. y K.).



Será una fecha doble y se definirán los campeones de las categorías de karting Escuelita, 150cc Estándar 12 HP, 150cc Senior 12.5 HP. Además, se conocerán los nuevos monarcas de las categorías motos en 110cc, 200cc y Libre. La entrada tendrá un costo de 100 pesos.



Las Preinscripción están abiertas y se pueden realizar via Whatsapp al 3757463506. Los pilotos deben mandar Nombre y apellido, DNI, Localidad, N° de maquina y categoría. Piloto que no haga la preinscripción no podrá ingresar al predio.



Se prevé una jornada apasionante para los pilotos y público en general ya que se disputarán dos fechas en todas las categorías, iniciando a las 7 de la mañana con las inscripciones, pruebas, clasificaciones y a partir del mediodía las finales.



La Asociación Zonal Norte de Karting, agradece a la Municipalidad de Puerto Libertad y al personal de obras públicas por el trabajan de acondicionamiento de la pista para recibir la fecha y la colaboración de Cuerpo de Bomberos de Puerto Libertad.

Todas las novedades

En la última fecha del año, las damas se hacen presente y empiezan a marcar su lugar en Zonal Norte. Así hará su debut la eldoradense Macarena Brítez. Será la

tercera dama en todo el parque del Zonal Norte.



Después de recuperarse de una lesión, desde el Eldorado retornará Cristián Duarte, quien se sumará en las categorías de motos para ponerle emoción al final

del campeonato.

El representante de Wanda, Luciano Soto, quien el próximo 18 de diciembre va estar disputando el título de la 110cc del campeonato de karting de la FMMCEYK,

estará este fin de semana en este mismo escenario, corriendo por el Zonal.



El Semillero del Zonal norte sigue en aumento. En la fecha del fin de semana debutará Nathan Da Costa, de tan solo 4 añitos.

Contacto: Mauricio Kruse (Presidente) 3757 46-3506

Pablo Lizarraga (Prensa) 3764638030

Desde Puerto Rico llegará Vicky Cantero, quien defiende el título de campeón de la categoría Veteranos, y también buscará sumar puntos importantes en la Senior

ya que se encuentra entre los 10 primeros de la tabla se posiciones.



Desde Puerto Iguazú, Iván Moretti llega dispuesto a defender lo más alto de la tabla de posiciones en la categoría 110cc como así también dar batalla en la 200cc

la cual la encuentra en la tercera posición del campeonato.



El Kinoto motos y su piloto Joni Jara encaran este fin de semana dispuestos a dar batalla en la categoría mayor de las motos, la Fuerza Libre, para culminar el

campeonato lo más alto posible. Joni se encuentra en la tercera posición con muchas chances de ir por el título.



El que deja su función de mecánico y se calza el buzo de piloto es el de Eldorado Carlos Godoy, que va a hacer su debut en la Senior.

Después de un gran año en el campeonato provincial sobre asfalto, Luis Ramírez tiene toda la esperanza y las ganas de terminar en lo más alto del campeonato en

el Zonal Norte.